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Elecciones autonómicas 17M

El ministro Planas pide desde Córdoba el voto para el PSOE: "Hay que corregir lo que Juanma Moreno ha hecho en estos ocho años"

Critica la gestión de la Junta de Andalucía en sanidad, educación y servicios sociales durante los últimos ocho años

El ministro Luis Planas bebe de un botijo en una feria dentro de Caballerizas Reales, en un acto de campaña.

El ministro Luis Planas bebe de un botijo en una feria dentro de Caballerizas Reales, en un acto de campaña. / Chencho Martínez

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este domingo Córdoba en uno de los numerosos actos que el PSOE ha tenido a lo largo y ancho de la provincia. Desde Caballerizas Reales, Planas ha pedido el voto para el PSOE el próximo domingo "para responder e intentar corregir lo que la Junta de Juanma Moreno ha hecho en los últimos ocho años". A juicio del ministro, en estas dos legislaturas ha habido "un deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Para Planas, los comicios del próximo domingo "son muy importantes" y ha pedido el voto para la cabeza de lista de los socialistas, María Jesús Montero, para que sea "la próxima presidenta". En su atención a los medios, el socialista ha sacado pecho de algunos de los proyectos que el Gobierno central ha puesto en marcha en Córdoba, entre ellos, la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), un proyecto, ha dicho, "industrial y tecnológico muy importante".

Córdoba. Atención a medios del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto a la candidata por el PSOE de Córdoba a las Elecciones Andaluzas del 17-M Victoria Fernández, con motivo de un paseo electoral

Luis Planas y Victoria Fernández, durante un paseo electoral por la zona del Alcázar Viejo. / CHENCHO MARTÍNEZ

Defensa de Europa

Por otro lado, el ministro de Agricultura ha recordado que este 9 de mayo se ha celebrado el Día de Europa y ha defendido cómo la Unión Europea ha sido, tanto para Andalucía como para España, "un motor de transformación". Para Planas, hay que estar "orgullosos" de sentirse andaluces, españoles y europeos y ha incidido en "todas las inversiones europeas que han producido un avance en el desarrollo económico del país y en la creación de empleo".

Con todo ello, Planas ha mostrado su sorpresa de que "el PP, en colaboración de Vox" hablen ahora de "la opresión de Bruselas". Una opresión que, a ojos del ministro, no existe, sino que es todo lo contrario: "Lo que somos ahora en carreteras, en servicios o en el campo se lo debemos a Europa".

Córdoba. Atención a medios del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto a la candidata por el PSOE de Córdoba a las Elecciones Andaluzas del 17-M Victoria Fernández, con motivo de un paseo electoral

Luis Planas, en Caballerizas, junto a Rafael Blanco y algunos jugadores del Coto Córdoba. / CÓRDOBA

Ayudas al campo del Gobierno central

Por último, Planas también ha puesto de relieve la inversión del Gobierno central en materia de ayudas al campo y la ganadería. Según el ministro, desde 2018, el Ejecutivo ha activado más de 3.700 millones de euros en ayudas extraordinarias al campo. Una parte fundamental de ese total, ha añadido, han sido las últimas ayudas activadas por el tren borrascas. Sobre las mismas, ha concretado que ya están abonándose más de 940 millones de euros a la primera relación de beneficiarios, 196 millones solo en la provincia de Córdoba.

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También ha señalado el socialista las ayudas al medio rural aprobadas para hacer frente a las pérdidas por la situación política de Oriente Próximo. En este caso, ha hablado de unas ayudas aprobadas ya de 877 millones de euros, solo 500 en fertilizantes, "fundamentales para que las cosechas y toda la actividad continúen adelante".

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