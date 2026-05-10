Mayo Festivo
La lluvia transforma los Patios de Córdoba en un domingo de flores mojadas y menos colas
El ecuador de la fiesta deja una jornada de paraguas, chaparrones intermitentes y ambiente más tranquilo en muchas de las rutas
Bajo paraguas, chubasqueros y chaquetas ligeras, cordobeses y visitantes han seguido recorriendo los Patios de Córdoba en una jornada de domingo, ecuador de la fiesta, marcada por el cielo gris, la lluvia intermitente y el olor a tierra mojada, que sin duda han hecho que la afluencia se vea alterada. Quizás para bien, al menos para los cuidadores, controladores y los que prefieren ver los recintos con más tranquilidad.
"La gente ha preferido refugiarse en los bares o va a venir más tarde", decía el controlador del patio más visitado del concurso, Marroquíes, 6, que no ha registrado apenas colas este domingo en la primera jornada del día. Y es que esta vez, el sonido del agua golpeando las macetas se ha mezclado con el murmullo de turistas y vecinos que, pese a los chaparrones, no han querido perderse una de las grandes citas del Mayo Festivo Cordobés. La lluvia ha obligado a muchos visitantes a refugiarse bajo zaguanes y arcos encalados, pero también ha regalado una imagen distinta de los patios: flores brillantes y más vivas por el agua.
Familias enteras, grupos de turistas extranjeros y cordobeses acostumbrados al ritual de mayo han seguido entrando patio tras patio con paciencia y paraguas en mano, tal y como también ocurrió el pasado sábado, aunque con mucha más afluencia de personas.
En este domingo la programación cultural paralela también ha mantenido su actividad pese al tiempo variable. Uno de los actos destacados de la mañana ha sido el espectáculo de danza y música El Vito, herencia en movimiento. Misma raíz, nueva mirada, en Orive. La propuesta reúne a la bailarina Lucía Pareja y a la cantante May López, acompañadas por las bailarinas Daniela Pérez y Lucía Vinos, en un montaje que revisita la tradición andaluza desde una mirada contemporánea y que añade música y movimiento a una mañana marcada por el ambiente festivo.
Córdoba vive además estos días sumergida en flores más allá de los propios patios. Este domingo se ha sumado también un homenaje floral a Julio Romero de Torres en el estudio del artista cordobés, una intervención preparada especialmente para vestir aún más de color y simbolismo el Mayo Festivo.
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