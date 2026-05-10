La lluvia deja en Córdoba casi nueve litros durante el fin de semana

El tiempo inestable ha marcado el fin de semana en Córdoba, donde las lluvias acumuladas entre este sábado 9 y el domingo 10 de mayo han superado los 8 litros por metro cuadrado en la estación de Córdoba Aeropuerto.

La jornada más lluviosa fue la del sábado, cuando se registraron 6,1 litros a lo largo del día, con especial intensidad entre las 12.00 y las 18.00 horas. Durante la noche continuaron las lluvias, aunque de forma más débil, acumulándose otros 1,1 milímetros adicionales.

Agenda suspendida y condicionada

El domingo ha comenzado también con cielos nubosos y nuevos chubascos dispersos que a las 18.30 horas han contabilizado 2,2 litros más, destacando especialmente en torno a las 12.00 horas, cuando han caído 0,7 litros en la estación meteorológica de Córdoba Aeropuerto.

Además de la lluvia, el viento también ha dejado rachas intensas durante el fin de semana, alcanzando hasta los 63 kilómetros por hora provocando algunas incidencias como cáidas de árboles y condicionado parte de las actividades del Mayo Festivo, especialmente la salida procesional prevista de San Rafael, que se quedó finalmente en el Juramento, y las visitas a los Patios.

La lluvia impide la procesión de San Rafael / Chencho Martínez

Previsión para este lunes 11 de mayo

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una mejoría progresiva durante este lunes en la provincia cordobesa. La jornada arrancará con predominio de cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, aunque durante la tarde tenderán a abrirse claros, quedando los cielos poco nubosos.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas subirán de forma moderada. Los vientos soplarán flojos de componente oeste. Los termómetros se moverán entre los 9 y 23 grados en Córdoba, entre 10 y 21 grados en Lucena, entre 8 y 22 grados en Pozoblanco y entre 8 y 19 grados en Priego de Córdoba.