Julián Urbano, concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba: «Nos gusta que nos visiten, pero no vamos a permitir la masificación»

-Mayo es quizás de los meses de más trabajo en su delegación, ¿cómo lo lleva?

-El mes de mayo no es el de más trabajo, es el que da el resultado del trabajo de todo el año. Nuestro calendario de fiestas empieza en la Cabalgata de Reyes, y acabamos otra vez en la Cabalgata de Reyes. Si te pones a pensar, prácticamente todo el año es fiesta en Córdoba. El mayo sí tiene una especial característica, porque no es solamente montarlo, sino que hay que proyectarlo primero, hacer las bases... nosotros empezamos a preparar el mayo cordobés en la segunda semana de junio y yo llevo una lista de cosas que estoy viendo para mejorar. Cuando acaba la Feria empezamos a darle un retoque a todas las bases de nuestros concursos, es una cosa que va en continua evolución. Lo fundamental es intentar adaptarnos a cómo se va transformando poco a poco la ciudad, las fiestas, y siempre mirando por nuestra seguridad, por cuidar mucho Córdoba.

-De lo que apuntó el año pasado, ¿qué novedades hay?

-En las Cruces este año hemos modificado el sistema de puntuación, uno que es el de los accésit de participación, y otro que es el de la belleza. Llevábamos unos años observando que se estaba bajando la calidad de las cruces, precisamente porque no había esa competencia sana que hemos intentado meter con esta innovación. Este primer año ya lo hemos conseguido, ya se están premiando las cruces más bonitas. Con respecto a patios, es un concurso muy tradicional, y no tiene apenas innovación porque no queremos tocarlo, lo que vamos buscando es tradición. Lo que sí invertimos mucho es en visitar patios, por ejemplo, que han dejado de participar. De hecho, cuando empiece junio, haré una visita a las bajas de este año para ver qué es lo que ha pasado. La mayoría de ellos es que no tienen disponibilidad para el concurso, porque al final es abrir tu casa. De hecho, en Navidad he tenido abiertos patios que no entran ahora en concurso, porque además son dos semanas, en horario de mañana y tarde y hay veces que pueden hacerlo y otras que no pueden hacerlo. Este año hemos recuperado tres patios. Nosotros vamos buscando patios, como el de la Fundación Antonio Gala, que visitamos hace poco y me quedé absolutamente sorprendido, porque yo no creía que ese tipo de patio pudiera existir en Córdoba, con el naranjo más grande que he visto en mi vida. Ese tipo de patios los podemos intentar recuperar para abrirlos para que tengamos los cordobeses la oportunidad de verlo. Eso es lo que nosotros intentamos. Entonces, nuestra labor es animar a la persona, decirle cuáles son los beneficios que tiene e intentar animarlo.

Visitantes en una Cruz de Mayo, en esta edición de 2026. / A.J. González / Víctor Castro

-Una cuidadora habló con nosotros de su falta de ilusión, por la masificación y por el tema económico, ¿qué se puede hacer?

-Desde que entró José María Bellido como alcalde se ha subido la ayuda para abrir el patio un 47%, eso es histórico. También tenemos una bonificación del 95% en el IBI, el agua, y ahora estamos trabajando con Sadeco para el tema de residuos. Al margen de todo eso, tenemos dos subvenciones que hacemos a las dos asociaciones que hay de patios, tanto Amigos de los Patios como Claveles y Gitanillas, tenemos una ayuda para complementar las plantas que tienen dentro de sus jardines y tenemos en Vimcorsa una línea de ayuda para rehabilitar las casas. Intentamos siempre beneficiar en lo máximo posible, económicamente, a esos cuidadores, que nos regalan la intimidad de su casa. El tema del cansancio lo comprendo perfectamente, porque no es lo mismo prepararlas para un concurso que tenerlas para disfrutar. Entonces, no es una cosa de que no les guste, sino de descansar un poco, y ahí estamos nosotros trabajando mucho para que vuelvan, porque para nosotros es un regalo.

-De las Cruces hacía ya balance positivo, pero hay críticas por la limpieza y los aseos...

-Todo es cuestión de estudiarlo. Yo el otro día estaba hablando con el presidente de Sadeco, con Miguel Ruiz Madruga, para ver de qué forma podemos aumentar los baños, porque Córdoba es cada vez más grande, nuestras fiestas son cada vez más grandes y el número de servicios, de aseos, también tiene que ser más grande. Estamos intentando estudiar una fórmula para intentar aumentar el número de servicios. Luego, lo importante ha sido también retomar el tema tradicional. La Cruz de Mayo tiene que ser algo tradicional, pero también tenemos que darle cabida a la gente joven. ¿Es fácil? No, no es fácil. Este año lo hemos conseguido, parece ser que sí, llevando sobre todo a la zona del Vial a la gente más joven, con más espacio, más amplitud, donde la música se diluye también bastante más, no molesta a los vecinos, que es una de nuestras principales preocupaciones. Y luego, sobre todo, cuidar Córdoba es cuidar verdaderamente a tu vecino.

Julián Urbano, delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba. / Manuel Murillo

-¿Existe riesgo de que las fiestas pierdan identidad por la masificación?

-No, no es un riesgo, porque siempre ha sido un crecimiento sostenido. Si te fijas, no pasamos de un millón a dos millones. A nosotros nos gusta que nos visiten, pero lo que nos vamos a permitir es que se masifique esto. ¿Cómo? A través de trabajar muchísimo desde un punto de vista de seguridad, organizativo... Este es el segundo año que implementamos este nuevo sistema en las Cruces y está empezando a funcionar. El primer año ya funcionó, el año pasado ya no teníamos los titulares del botellón sino de la gran afluencia y esa, al fin y al cabo, es propia de una gran ciudad.

-Parece que se están haciendo más conocidas por redes sociales...

-La red social es un medio de divulgación importantísimo y al cual tenemos que tratar. Para que salga Córdoba lo bonita que sale, tienes primero que tener un buen tiesto para meter una buena flor, y el buen tiesto es la mejor ciudad del mundo, que es Córdoba. A partir de ahí, que no se te rompa el tiesto.

-Decía usted que en alguna rueda de prensa que las fiestas en Córdoba vivían en su mejor momento, ¿en qué sentido?

-Yo creo que el sentido es doble. Primero estamos retomando la tradición. Un pueblo con tradiciones, un pueblo bonito, un pueblo próspero, un pueblo con raíces, eso es lo fundamental. Lo que no debemos nunca permitir, como en ediciones anteriores, es que se nos vaya de las manos. No somos infalibles, porque siempre hay alguna cosa que podemos fallar, pero inmediatamente corregimos la trayectoria para intentar llevarla al mejor de los caminos, que es la tradición. Y luego, por supuesto, no desvirtuar tampoco que estamos hablando de una fiesta donde vamos todos a divertirnos y lo que intentamos es divertirnos sin molestar a los vecinos. Para eso son los controles de sonido, que la música no vaya directamente sobre las fachadas para que no rebote, recortamos una hora de horario nocturno y ganamos el tardeo, que ha venido muy bien a la tradición, porque yo creo que Córdoba se vive más en un atardecer que en una madrugada. Estamos invirtiendo mucho y siempre que hablo con el alcalde llegamos al mismo sitio, que es cuidar mucho Córdoba y velar mucho por la tradición.

-Parecía que íbamos a tener mínimos históricos en las casetas de la feria y al final hemos conseguido remontar, ¿cómo se ha hecho?

-Bueno, al final no. El problema es que a la hora de interpretar los datos que iban saliendo en los primeros listados se ha creado una realidad que no era la que nosotros dominábamos en la delegación. Nosotros, como todavía teníamos dos espacios libres, y así lo hice el año pasado y lo he hecho este, son dos innovaciones de este mandato, yo ofertaba esos espacios. El año pasado no pudimos llegar al lleno total y este año hemos llegado no solamente al lleno total, sino que lo hemos rebosado y tenemos una solicitud que se ha quedado fuera, una persona que no ha podido montar caseta.

Preparativos en una caseta de la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

-¿Es la primera vez que ocurre?

-En los últimos 30 años, y creo que no me equivoco, es la primera vez que se da esto. Siempre ha habido un descenso de casetas progresivo, creo que empezaron sobre las 180, fueron bajando poco a poco hasta quedarse en un número sobre 70, y yo cuando la cojo empiezo a subir y todos los años. Pero la importancia de esto no es solamente que haya más o menos casetas, sino los metros de utilización del recinto ferial, y este año no solo hemos llenado, sino que utilizamos la última línea de feria, que yo no me acuerdo cuando se ha llenado esa parte, que es el área de descanso hasta el último límite, la última frontera. La siguiente calle a donde yo pongo casetas ya es la caseta municipal y eso es una cosa que yo no recuerdo. Posiblemente en la primera edición estuviera llena, pero luego ya esa zona siempre ha estado vacía. Este año lo tenemos, son casetas más grandes porque hoy el casetero lo que nos pide son patios, ahora quieren un espacio más grande para poder dar comida, para poner un tablao, entonces nosotros evolucionamos. La gente quiere que su caseta sea bonita y estar a gusto y rodeado de mucha gente, entonces ese tipo de modelo de feria es el que nos va pidiendo Córdoba, y nosotros nos tenemos que adaptar.

-¿Corremos el riesgo de perder las casetas abiertas por los costes?

-No, porque nosotros estamos también llevando una línea que se aprobó el año pasado y ya está en presupuesto. Hemos pasado de 40.000 a 300.000 euros para ayudarles al montaje. Si bien es cierto que las casetas cada vez son más costosas, porque cada vez están más rematadas y son más perfectas. Ya no vale tomarte en un vaso de plástico el refresco, ya lo quieres en cristal, los platos no son platos de plástico como te encuentras en otras ferias, son platos de cristal. Todo eso hace que se aumente el coste, que es una competencia entre las casetas para ver cuál es la mejor ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Pues nosotros lo hacemos por ejemplo multiplicando lo que el año pasado tuvimos de subvención para la ayuda al montaje de casetas.

-Este año estrenamos toldos en El Arenal, ¿cómo van los preparativos?

-Los toldos muy bien, están ya colocados y están poniendo los tirantes. Tenemos una feria, a tres semanas vista, con un 70% de las estructuras montadas, ya empiezan algunas casetas a montar la parte interior de las mismas, el adorno, y las carpas están prácticamente todas puestas. La verdad es que va fluyendo con una naturalidad normal y allí tenemos prácticamente al 50% de la delegación ya desplazada. Diariamente voy a la feria, a primera hora, por lo cual ya la moto la tengo amarilla.

Montaje de los toldos en El Arenal de cara a la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

-El año pasado me decía que quería tener más caballos y menos burocracia. ¿Ha conseguido alguno de estos objetivos?

-El mundo caballo es un tema complicado. Yo espero que este año haya más caballos porque siempre hemos tenido el Rocío en medio de la feria y este año es el lunes, entonces calculo que para el miércoles estarán aquí ya los caballistas, lo que no sé si van a tener fuerza después de la gran caminata para poder seguir en el Real. También es una cosa donde está intentando animar a personas a que vengan pero la fecha es bastante, bastante complicada. Me encantaría que estuviera la Feria de Córdoba llena de caballos, pero es que hay muchos condicionantes externos.

-¿Cómo ve las fiestas de aquí a cuatro años?

-Si se siguen implementando las características que estamos intentando introducir yo veo una fiesta mucho más tradicional. Intentamos, siempre con matices de buen gusto, siempre con matices de intentar a esa Córdoba antigua desde un punto de vista moderno. Pero siempre recordar de dónde venimos, que es una cosa muy muy importante para cualquier civilización. El objetivo es mejorar la calidad, la seguridad, la limpieza. El cordobés está acostumbrado a sus tradiciones y con la fama, con la historia que tiene Córdoba, lo tenemos muy fácil siempre y cuando haya alguien que se ocupe de que eso no se olvide. Y para eso estoy yo.