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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 10 de mayo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Visita guiada ‘El jardín arqueológico de los Romero de Torres’

Visita guiada ‘El jardín arqueológico de los Romero de Torres’ / Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Turismo

Visita guiada

Visita guiada ‘El jardín arqueológico de los Romero de Torres’. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro, 1.

11.00 horas.

Teatro

Se pone en escena ‘Maratón’

Obra con la compañía ‘Marathon’ que narra la historia de dos amigos que, mientras entrenan para la maratón de Nueva York, mantienen una conversación que transita entre la camaradería y la inquietud. Entradas: 12 euros.

CÓRDOBA. Teatro Avanti.

María Auxiliadora, s/n.

19.00 horas.

Festival de los patios

Espectáculo de danza

Espectáculo de danza y música ‘El Vito, herencia en movimiento’. ‘Misma raíz, nueva mirada’, con Lucía Pareja, May López, Daniela Pére y Lucía Vinos.

CÓRDOBA. Palacio de Orive.

Plaza de Orive.

Dos pases: 12.00 y 13.00 horas.

Mercadillo solidario

Actuación del Coro y Rondalla Alegría Califal

Actuación musical del Coro y Rondalla Alegría Califal; además, habrá artesanía y moda, decoración y dulces caseros.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Oratorio de San Felipe Neri.

San Felipe.

12.00 horas.

Exposición

‘El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea’

La exhibición ofrece un recorrido por diversas interpretaciones del bodegón, desde enfoques tradicionales hasta lenguajes contemporáneos, demostrando la vigencia y riqueza expresiva de este tema.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales, s/n.

De 11.00 a 14.00 horas.

TEMAS

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