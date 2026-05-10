Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 10 de mayo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Turismo
Visita guiada
Visita guiada ‘El jardín arqueológico de los Romero de Torres’. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
11.00 horas.
Teatro
Se pone en escena ‘Maratón’
Obra con la compañía ‘Marathon’ que narra la historia de dos amigos que, mientras entrenan para la maratón de Nueva York, mantienen una conversación que transita entre la camaradería y la inquietud. Entradas: 12 euros.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
19.00 horas.
Festival de los patios
Espectáculo de danza
Espectáculo de danza y música ‘El Vito, herencia en movimiento’. ‘Misma raíz, nueva mirada’, con Lucía Pareja, May López, Daniela Pére y Lucía Vinos.
CÓRDOBA. Palacio de Orive.
Plaza de Orive.
Dos pases: 12.00 y 13.00 horas.
Mercadillo solidario
Actuación del Coro y Rondalla Alegría Califal
Actuación musical del Coro y Rondalla Alegría Califal; además, habrá artesanía y moda, decoración y dulces caseros.
CÓRDOBA. Oratorio de San Felipe Neri.
San Felipe.
12.00 horas.
Exposición
‘El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea’
La exhibición ofrece un recorrido por diversas interpretaciones del bodegón, desde enfoques tradicionales hasta lenguajes contemporáneos, demostrando la vigencia y riqueza expresiva de este tema.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
De 11.00 a 14.00 horas.
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