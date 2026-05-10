Los fallecidos en Córdoba el domingo 10 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 11 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Viso Herrera

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Rafael Roldán Martínez

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La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el Cementerio San Rafael.