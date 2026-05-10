La Facultad de Ciencias del Trabajo celebra el día de su patrón realizando diversos homenajes

La Facultad de Ciencias del Trabajo celebró el día de su patrón, San José Obrero, en un acto presidido por la secretaria general en funciones de la UCO, María Luisa Rodríguez Copé, acompañada del equipo decanal al completo.

Reconocimientos

Como viene siendo habitual, la celebración sirvió de marco para homenajear a empresas colaboradoras, estudiantes, personal y profesorado. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba fueron reconocidas con la Atalaya de Plata que cada año otorga la Facultad por esta fecha. Recogieron los galardones Carmen María Castro Coto, Blanca Torrent Cruz y María Angustias Varo Benavides en representación de ambas entidades. El centro entregó también la Atalaya de Plata al PTGAS jubilado del centro: José María Martín Espino, personal de Conserjería; y Tomás López Escudero, de Biblioteca.

Los estudiantes reconocidos en el curso 2025-26 han sido Lucía Mata Solla, alumna del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por la obtención del premio al mejor Trabajo de Fin de Grado del Semillero de Emprendedores del VII Plan Propio Galileo; Juan Jesús Díaz Ponce, alumno del Grado de Turismo, por la obtención de una beca de prácticas formativas del Palacio de Congresos de Córdoba; y Amanda Fernández Salguero y Laviana Elena Gheorghe, alumnas del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por la obtención de premio en el Concurso de infografías sobre brechas de género en el mercado de trabajo.

En cuanto al profesorado, la Facultad otorgó un distintivo a Lucía Castaño Prieto y José María Ruz López, por la obtención del título de doctor y, este último, premio a la mejor tesis doctoral de Derecho del Trabajo de 2025 otorgado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; José Bascón Marín y Juan Carlos Granados Payán, quienes se hicieron con la figura de profesor ayudante doctor; Inmaculada Benavente Torres, por la obtención de la plaza de catedrática; David Moscoso Sánchez, por su nombramiento como miembro numerario número 24 de la Academia de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de España; Purificación Alcaide Pulido, por su nombramiento como vicedecana de Empleabilidad, Estudiantes e Internacionalización; y Salvador Moral Cuadra, por su nombramiento como vicedecano de Relaciones Institucionales y Calidad.

Trabajo como dignidad, identidad y cohesión social

La decana, en su discurso a la comunidad universitaria presente en el acto, explicó que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo y día de San José Obrero, se celebra que el trabajo no es solo una actividad económica: “El trabajo es dignidad, identidad y cohesión social. Y es precisamente en torno a esos valores donde se construye nuestro proyecto académico”.

Nuria Ceular felicitó a todos los distinguidos durante el acto por su esfuerzo e indicó que “fruto de ese trabajo, hoy contamos con una oferta académica renovada, adaptada a la nueva normativa universitaria y alineada con los retos del presente”. Entre la oferta académica de la Facultad, la decana destacó el Grado en Turismo, con itinerario bilingüe único en Andalucía; la doble titulación en Turismo Bilingüe y ADE y de Turismo y Traducción; el Máster interuniversitario en alojamientos turísticos; el primer Grado Dual en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Andalucía y la futura implantación del Grado en Trabajo Social. “Nada de esto habría sido posible sin la colaboración de empresas comprometidas, a quienes agradecemos su confianza”, subrayó.

Noticias relacionadas

Ceular agradeció la confianza depositada en ella con motivo de su reelección como decana en marzo de este año. “El respaldo recibido por todos los estamentos de la comunidad universitaria no es solo un apoyo; es, sobre todo, una responsabilidad compartida que asumimos con compromiso y sentido institucional”.