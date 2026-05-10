Cordobeses del Año: Parque Joyero

El Parque Joyero de Córdoba cumplió en 2025 veinte años como espacio de negocios que desde 2008 está abierto a distintos sectores industriales, no solo a la joyería. Instalado en la zona de Poniente desde el 10 de julio de 2005, ha sido fundamental en la transformación de un sector artesanal de Córdoba como la joyería, que durante décadas ha sido punta de lanza y fuente de ingresos, en un motor industrial y exportador.

El presidente del Parque Joyero, Rafael Ruiz, ha agradecido el premio en nombre de los empresarios que trabajan en el parque. «Para nosotros es un honor que Diario CÓRDOBA y los miembros del jurado se hayan fijado en nosotros y que hayamos sido meritorios de un galardón tan importante en la ciudad, un reconocimiento con tanta tradición en la ciudad que reconoce el trabajo de un sector tradicional como el nuestro», ha explicado.

En el Parque Joyero de Córdoba desarrollan su actividad laboral más de 300 empresas de diversos sectores, siendo su ocupación actual del 95%. Tal y como recuerda en su página web, el Parque Joyero de Córdoba se abrió en la que está considerada como «la cuarta potencia de la producción de joyería, con una gran tradición en el sector joyero que se remonta al siglo II a.C., pasando por producciones romanas, musulmanas hasta llegar a la filigrana y orfebrería actual».

Rafael Ruiz e Irene Liñán, presidente y responsable de administración del Parque Joyero. / Manuel Murillo

En 2025, el Parque Joyero alcanzó una facturación de 750 millones de euros, siendo el espacio del que sale el 60% de la producción de joyería de todo el país. 2026 ha empezado marcado por los conflictos bélicos y la presidencia de Donald Trump en EEUU. «Está siendo un año complicado para las empresas que se dedican a la exportación de joyería -ha asegurado Rafael Ruiz-. Las dos grandes ferias de Italia y Hong Kong coincidieron con las guerras en Gaza y en Irán que han traído consigo una gran inestabilidad del precio del oro, algo que está afectando a los mercados».

Proyectos de innovación

En ese escenario, el parque empresarial sigue trabajando activamente en proyectos de innovación a nivel empresarial y también como institución, con el objetivo de dar un nuevo impulso a la actividad y mejorar las instalaciones. Entre ellos, destacan dos iniciativas, una vinculada a la mejora de la eficiencia energética «para conseguir que la comunidad sea autosuficiente», y otra con el reciclaje, en colaboración con Sadeco y otras empresas «destinada a la recogida selectiva de algunos residuos del parque».