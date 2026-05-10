Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rejas y balconesPatios de CórdobaObras en CórdobaHantavirus, en directoSan RafaelBomberos CórdobaJuanma MorenoC3AHijo con autismoVoto por correoPor AndalucíaVoxUna plaza desapercibidaCCFIngreso MínimoGestión del hantavirusCoto CórdobaComer con vistas en CórdobaGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Economía y empresas

Cordobeses del Año: López Garrido

Esta firma industrial inició en 1930 su trayectoria y en la actualidad oferta herramientas avanzadas para las labores del campo

El equipo de López Garrido, a las puertas de las instalaciones.

El equipo de López Garrido, a las puertas de las instalaciones. / Manuel Murillo

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

No hay muchas empresas en Córdoba que puedan llamarse centenarias o casi. Más complicado aún lo tienen las sociedades de carácter familiar, porque no es fácil mantener una compañía que va pasando de generación en generación, sin que por el camino se pierda su esencia. Una de esas pocas empresas es López Garrido, una fábrica de maquinaria agrícola, localizada en Guadalcázar, que tiene su origen en 1930 y que por sus méritos ha obtenido el reconocimiento de Diario CÓRDOBA en los premios Cordobeses del Año, que cumplen ya 41 ediciones agradeciendo su labor a empresas, instituciones y personas relevantes para sociedad cordobesa.

López Garrido es el principal fabricante de maquinaria agrícola en Córdoba. Acumula años de experiencia en el diseño, fabricación y suministro de equipos agrícolas de alta calidad, especialmente pensados para tractores y trabajos en el campo. Entre sus desarrollos, los agricultores pueden encontrar un recogedor de fardos eficiente y robusto, una retroexcavadora para tractor versátil, remolques para tractor duraderos, un sinfín para abono confiable, un subsolador para preparar el terreno, una pluma olivar para tractor para facilitar la recolección de olivas, un polidózer para nivelar el suelo, o trituradoras y desbrozadoras para mantener los terrenos limpios.

Productos para empezar a trabajar al momento

Además, en López Garrido destacan sus servicios de suministro y entrega confiables, con la garantía de que la maquinaria llegará a tiempo y en perfectas condiciones, lista para comenzar a trabajar en cualquier explotación agrícola. Tienen un sólido servicio postventa que incluye mantenimiento regular, reparaciones y suministro de repuestos originales para garantizar el rendimiento y la durabilidad de los equipos a lo largo del tiempo.

López Garrido, Cordobeses del año. Ander Herrera, Gerente. Marisol López, directora de producción

Ander Herrera, gerente de López Garrido. / Manuel Murillo

En 1930 Juan López Garrido fundó la sociedad López Llamas, como empresa artesana en el sector de las herramientas agrícolas. En 1944, la familia López Garrido adquirió la empresa en su totalidad, pasando a denominarse Juan López Garrido, quien falleció en 1981. Cinco de sus nueve hijos tomaron el relevo generacional de la empresa, que a partir de entonces pasó a llamarse López Garrido SA.

Noticias relacionadas

María José López, directora de Compras y Recursos Humanos, agradece un premio que «ha sido muy gratificante porque nos valoran la trayectoria tradicional, con casi 100 años de desarrollo empresarial».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
  2. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  3. Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
  4. Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
  5. Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
  6. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  7. El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores
  8. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo

Cordobeses del Año: Parque Joyero

Cordobeses del Año: Parque Joyero

Cordobeses del Año: López Garrido

Cordobeses del Año: López Garrido

Cordobeses del Año: Adamuz

Cordobeses del Año: Adamuz

Los bomberos de Córdoba sofocan un incendio en una planta de reciclaje durante más de cinco horas

El antiguo hotel Mariano de Córdoba, escenario de un nuevo incendio este sábado

El antiguo hotel Mariano de Córdoba, escenario de un nuevo incendio este sábado

Ni un festival ni una exposición: el C3A acoge un maratón artístico con Niño de Elche y Quantic como platos fuertes

Ni un festival ni una exposición: el C3A acoge un maratón artístico con Niño de Elche y Quantic como platos fuertes

Estas son las mejores Rejas y Balcones de Córdoba en 2026: el concurso ya tiene ganadores

Estas son las mejores Rejas y Balcones de Córdoba en 2026: el concurso ya tiene ganadores

El cielo de Córdoba deja al Custodio en el Juramento: la lluvia impide la procesión de San Rafael

El cielo de Córdoba deja al Custodio en el Juramento: la lluvia impide la procesión de San Rafael
Tracking Pixel Contents