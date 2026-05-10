Cordobeses del Año: López Garrido

No hay muchas empresas en Córdoba que puedan llamarse centenarias o casi. Más complicado aún lo tienen las sociedades de carácter familiar, porque no es fácil mantener una compañía que va pasando de generación en generación, sin que por el camino se pierda su esencia. Una de esas pocas empresas es López Garrido, una fábrica de maquinaria agrícola, localizada en Guadalcázar, que tiene su origen en 1930 y que por sus méritos ha obtenido el reconocimiento de Diario CÓRDOBA en los premios Cordobeses del Año, que cumplen ya 41 ediciones agradeciendo su labor a empresas, instituciones y personas relevantes para sociedad cordobesa.

López Garrido es el principal fabricante de maquinaria agrícola en Córdoba. Acumula años de experiencia en el diseño, fabricación y suministro de equipos agrícolas de alta calidad, especialmente pensados para tractores y trabajos en el campo. Entre sus desarrollos, los agricultores pueden encontrar un recogedor de fardos eficiente y robusto, una retroexcavadora para tractor versátil, remolques para tractor duraderos, un sinfín para abono confiable, un subsolador para preparar el terreno, una pluma olivar para tractor para facilitar la recolección de olivas, un polidózer para nivelar el suelo, o trituradoras y desbrozadoras para mantener los terrenos limpios.

Productos para empezar a trabajar al momento

Además, en López Garrido destacan sus servicios de suministro y entrega confiables, con la garantía de que la maquinaria llegará a tiempo y en perfectas condiciones, lista para comenzar a trabajar en cualquier explotación agrícola. Tienen un sólido servicio postventa que incluye mantenimiento regular, reparaciones y suministro de repuestos originales para garantizar el rendimiento y la durabilidad de los equipos a lo largo del tiempo.

Ander Herrera, gerente de López Garrido. / Manuel Murillo

En 1930 Juan López Garrido fundó la sociedad López Llamas, como empresa artesana en el sector de las herramientas agrícolas. En 1944, la familia López Garrido adquirió la empresa en su totalidad, pasando a denominarse Juan López Garrido, quien falleció en 1981. Cinco de sus nueve hijos tomaron el relevo generacional de la empresa, que a partir de entonces pasó a llamarse López Garrido SA.

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María José López, directora de Compras y Recursos Humanos, agradece un premio que «ha sido muy gratificante porque nos valoran la trayectoria tradicional, con casi 100 años de desarrollo empresarial».