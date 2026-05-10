Cordobeses del año: Juan Carlos Rubio

La trayectoria vital y profesional de Juan Carlos Rubio Cruz representa una de las crónicas más brillantes del panorama cultural contemporáneo. Nacido en Montilla en 1967, inició tempranamente un camino polifacético en el que la interpretación se entrelazó con una prolífica escritura de guiones para series como Farmacia de Guardia, Pepa y Pepe o A las once en casa o para películas como Retorno a Hansala o Bon apetit.

Su debut teatral tuvo lugar en 1997 con Esta noche no estoy para nadie y fue el preludio de una expansión creativa sin precedentes, que le permitió llevar obras como Las heridas del viento o Arizona a escenarios de Estados Unidos, Grecia, Australia o Italia. Como director, ha demostrado una versatilidad exquisita en montajes aclamados por crítica y público, además de capitanear eventos tan señalados como la gala final del 21.º Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

El palmarés de este montillano universal, que en 2024 fue nombrado Capataz de Honor de la Fiesta de la Vendimia, es ciertamente inabarcable. A los premios Lope de Vega y SGAE se suman la Biznaga de Plata en Málaga o el Premio HOLA Nueva York, otorgado por la Asociación de Actores Latinos.

En tiempos más recientes, su estela de éxitos no ha hecho sino acrecentarse con fuerza. En 2024 conquistó el Premio Talía al Mejor Autor de Teatro de Texto y, el pasado 16 de abril, recogió el Premio Lorca a la Mejor Autoría Teatral. A ello se une su reciente nominación a los Premios Talía por Música para Hitler, una de sus obras más laureadas.

Uno de los dramaturgos españoles más respetados

Esta inmensa trayectoria profesional, que lo ha convertido en uno de los dramaturgos españoles más respetados y codiciados en la actualidad, fundamenta el merecimiento del galardón Cordobés del Año en la categoría de Valores Sociales. Porque, además, Juan Carlos Rubio no solo se enorgullece de sus orígenes cordobeses, sino que ha sabido elevar el nombre de Montilla a la cumbre de la cultura internacional. Por eso, siempre escoge el Teatro Garnelo, donde cuenta con una butaca rotulada con su nombre, para estrenar todos sus montajes y, de algún modo, para reencontrarse con una tierra en la que nunca ha dejado de ser profeta.

Porque su palmarés, su sensibilidad y su compromiso son testimonio vivo de un creador que, desde sus raíces, proyecta una mirada profunda y certera sobre la sociedad que lo reafirman como embajador y orgullo para toda Córdoba.