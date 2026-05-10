Valores sociales
Cordobeses del Año: Hospital Reina Sofía
El complejo sanitario cordobés, que celebra este año su 50 aniversario, incorporará en breve las nuevas consultas Materno Infantiles y es referente en asistencia, docencia e investigación, especialmente en trasplantes
El Hospital Universitario Reina Sofía celebra este 2026 su 50 aniversario. El hospital fue inaugurado oficialmente el 3 de abril de 1976, aunque el edificio del Materno Infantil llevaba funcionando desde 1975.
En estas cinco décadas, el hospital Reina Sofía, además de haber logrado situarse como referente nacional y regional para determinadas enfermedades y trasplantes, se ha convertido en la empresa con mayor número de empleados de Córdoba, pues en sus distintos servicios trabajan casi 7.000 personas.
No hubieran sido posibles estos dos grandes valores sin las infraestructuras que forman parte del hospital, a las que se sumarán en breve las nuevas Consultas Materno Infantiles, construidas con una inversión de 20 millones de euros de la Junta de Andalucía. Con este nuevo edificio, el Reina Sofía contará con diez en total.
Destacado balance
El balance asistencial de las cinco décadas de vida del Reina Sofía es el de cientos de miles de vidas salvadas, gracias a que dispone de 50 especialidades médicas y a que ha ido modernizándose en asistencia, formación, investigación y tecnología. Este crecimiento progresivo le ha valido al hospital cordobés haber sido incluido recientemente en el top de los diez mejores hospitales públicos y privados de España, con el puesto noveno.
Uno de los servicios públicos más valorados
En los últimos 50 años el hospital Reina Sofía ha desempeñado un papel determinante en ámbitos como la docencia y la investigación. Su vinculación con el entorno universitario y científico ha permitido avanzar en innovación biomédica, formar a nuevos profesionales y situar a Córdoba en el mapa de la investigación sanitaria. Esta triple dimensión (asistencial, docente e investigadora) refuerza su condición de institución estratégica para la salud y el desarrollo económico y social del territorio.
Asimismo, el Reina Sofía ha logrado consolidarse como una institución abierta, estrechamente vinculada a la ciudad, lo que ha hecho posible que sea uno de los servicios públicos más valorados.
Acerca de la concesión del Cordobés del Año al hospital Reina Sofía, su director gerente, Francisco Triviño, se muestra muy agradecido y valora este galardón como un «reconocimiento a una trayectoria ejemplar de servicio público. Es poner en valor una institución que ha sabido crecer sin perder su vocación, que ha respondido con solvencia a los desafíos de cada etapa y que sigue siendo imprescindible para afrontar los retos futuros de la sanidad»
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