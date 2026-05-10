Cordobeses del Año: Grupo Puma

Grupo Puma ha construido, desde Córdoba y durante más de cuatro décadas, un proyecto empresarial basado en la fabricación de morteros para colocación cerámica, impermeabilización, aislamiento o revestimiento, en definitiva, sistemas constructivos diversos que aportan soluciones técnicas para profesionales de la construcción. La fábrica fue fundada en 1982 por Francisco Jiménez Romero. La diseñó él mismo, ya que era perito industrial de formación. Luego llegarían las factorías de Sevilla, Málaga, Almería y Murcia.

A lo largo de estos años, la empresa ha crecido sin perder su vínculo con Córdoba, pero mirando cada vez más al exterior. Cuenta con una importante red de centros de producción y distribución con 18 fábricas en España y 16 centros distribuidos en Francia, Portugal, Argelia, Marruecos, Costa Rica, India, Colombia y Emiratos Árabes Unidos. Esa expansión internacional es una de las claves de su historia reciente. Grupo Puma exporta a más de 50 países de los cinco continentes y alrededor del 35% de su facturación procede ya del negocio internacional.

Instalaciones de Grupo Puma en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Producción y facturación de Grupo Puma

Como detallan desde Grupo Puma, el origen de la compañía está ligado a una actividad muy industrial y muy pegada al terreno: fabricar productos que ayuden a construir, reparar y proteger los edificios, así como a rehabilitar patrimonio histórico con toda una línea de morteros de cal. A día de hoy, el grupo cordobés es uno de los grandes referentes nacionales en fabricación de morteros. Su capacidad de producción supera los dos millones de toneladas anuales y ha sido reconocida como el mayor fabricante de morteros de España, con laboratorios propios en sus sedes para desarrollar tecnología y controlar la calidad de cada proceso.

La empresa cuenta con más de 1.000 empleados incluyendo las filiales nacionales e internacionales y cerró el año 2025 con una facturación nacional de 173 millones de euros.

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Francisco Jiménez, presidente de Grupo Puma. / MANUEL MURILLO

«Este premio pone en valor el esfuerzo de la compañía»

Sobre el reconocimiento dentro de la categoría de Economía y empresas de los Cordobeses del Año, señalan que «para Grupo Puma es una satisfacción enorme el hecho de recibir este premio por un diario que representa a la sociedad cordobesa desde hace tanto tiempo. Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo de la compañía y es un orgullo compartido para todas las personas que forman parte de Grupo Puma».