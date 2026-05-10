Cordobeses del Año: Fátima Ouhaddou

El atletismo provincial cuenta con una nueva estrella continental en la figura de la atleta Fátima Ouhaddou. La aguilarense entró en la élite continental en abril del pasado año al proclamarse campeona de Europa de maratón. La gesta llegó en Bruselas en la prueba de los 42,097 kilómetros, una de las más duras del programa olímpico en cualquiera de los deportes que forman parte de su programa.

La fondista cordobesa dio toda una exhibición de fuerza y resistencia en una mañana histórica en la que logró un segundo oro, pues también se proclamó campeona de Europa por equipos como componente de la selección española.

Dos meses más tarde ganó la primera corona nacional de su carrera de maratón, en una carrera trepidante disputada en la localidad balear de Pollensa. Ouhaddou es una deportista de 32 años, nacida en Marruecos, pero que con ocho años se desplazó con su familia a la localidad sevillana de Casariche. En el 2015 pasó a residir en la localidad de Aguilar de la Frontera para vivir con su marido, el también atleta profesional Brahim Boualla.

Ouhaddou, en Aguilar de la Frontera. / Manuel Murillo

Los inicios con el club Amo Allá local

Su carrera más destacada como corredora arrancó precisamente desde su llegada a la localidad cordobesa, en los primeros años defendiendo los colores del club Amo Allá local. Ouhaddou comenzó a destacar también a raíz de lograr la nacionalidad española y de recibir el permiso de la federación internacional de este deporte para competir con España.

En los últimos años ha ido creciendo a pasos agigantados, bajando continuamente sus marcas, hasta batir el récord andaluz y conseguir las marcas mínimas necesarias para correr con España en los mundiales y en los europeos.

Actualmente, posee los récords andaluces de 5.000, media maratón y maratón en carreras sobre asfalto. Solo le falta correr en los Juegos Olímpicos. En 2024 lo intentó, pero una lesión mientras corría en la Maratón de Sevilla se lo impidió. Este año 2026 lo ha iniciado clasificándose para el Europeo que se celebrará en el próximo mes de agosto en Birmingham. Fátima Ouhaddou asegura que todos estos éxitos los ha podido conseguir "gracias a mi gente, mis seres queridos, que siempre me apoyan para hacer realidad mis sueños".