41ª edición de los galardones
Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
El próximo 10 de junio se entregarán los reconocimientos, en las categorías de Valores sociales y Economía y empresas, que concede Diario CÓRDOBA desde 1986
Los premios Cordobeses del Año, que concede Diario CÓRDOBA, alcanzan este año su 41ª edición con la entrega de los reconocimientos que distinguen la trayectoria y el emprendimiento empresarial en las categorías de Valores sociales y Economía y empresas. Estos reconocimientos, que se concederán en una gala que tendrá lugar el 10 de junio, incluyen la concesión de un premio especial a la localidad de Adamuz, por la excepcional respuesta que mostró su población ante la tragedia ferroviaria ocurrida en su término municipal el pasado 18 de enero. En esta ocasión, un jurado integrado por 20 personas representativas de diferentes ámbitos de la sociedad cordobesa fueron los encargados de fallar los reconocimientos tras la selección inicial realizada por la redacción de Diario CÓRDOBA.
Los galardonados
En la categoría de Valores Sociales, los premiados son el Hospital Universitario Reina Sofía, con motivo de la gran trayectoria acreditada durante sus 50 años de vida que se conmemoran justo este 2026; el Cabildo Catedral, por su labor de conservación, difusión y gestión de la Mezquita-Catedral; Fátima Ouhaddou, atleta aguilarense que logró en la pasada temporada el título de campeona de Europa absoluta de maratón; el dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio, que atesora un extraordinario palmarés teatral y la Cátedra de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, que cumple dos décadas de investigación, docencia y cooperación internacional, centradas en impulsar soluciones dialogadas y fomentar la cultura de paz.
En lo que se refiere a la categoría de Economía y Empresas, el jurado de esta edición ha premiado al Parque Joyero, Grupo Puma y López Garrido. El reconocimiento al Grupo Puma valora que la firma sea referente nacional en morteros y que cuente con más de mil empleados. En el caso del Parque Joyero recibirá el premio Cordobés del Año cuando se cumplen 20 años de su objetivo de transformar un sector estratégico tradicional en un motor industrial internacional. Y, finalmente, López Garrido será distinguido en su caso por ser un referente en maquinaria agrícola desde hace casi un siglo.
Dos jurados
El jurado de Valores sociales estuvo integrado por Rafael Romero, director de Diario CÓRDOBA; Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba; Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba; Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola; Fernando Sobrón, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Córdoba; Rosa Luque Reyes, periodista jubilada de Diario CÓRDOBA e integrante de la Real Academia de Córdoba; José Juan Jiménez Güeto, canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba; la presidenta de la Fundación Miaoquehago, Mercedes Gordillo, y el director gerente del hospital universitario Reina Sofía, Francisco Triviño, actuando como secretaria, Carmen Calzadilla.
En el caso de la categoría de Economía y empresas, el jurado lo integraron Jesús Morales, gerente de Diario CÓRDOBA; Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio; Pablo López, CEO & Co-founder de Silbon; Ricardo López-Crespo, vicepresidente de Caja Rural del Sur; Esther Capitán, presidenta de AJE Córdoba; Isidro López Magdaleno, consejero delegado de Magtel; Fernando Mariscal Ramírez, director de grandes empresas de Kutxabank; Eva Pozo, directora general de Córdoba Techpark; Miguel Ángel Tamarit, presidente de Asfaco y de Andalucía Logistics, e Inmaculada Jiménez, secretaria del jurado.
Trayectoria
Desde la primera entrega de los Premios Cordobeses del Año en 1986, estos reconocimientos que entrega Diario CÓRDOBA se han consolidado como los más prestigiosos de Córdoba y prueba del compromiso del periódico con la sociedad local y provincial. Desde esa primera edición hasta la actual se han concedido más de 300 premios a personas, instituciones, organismos, asociaciones y empresas que son referentes para Córdoba. Los premios se dividen en dos bloques: tres premiados en Economía y empresas y cinco en Valores sociales, más el premio especial que este año ha recaído en el municipio de Adamuz.
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