Cordobeses del Año: Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba

La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba cumple dos décadas de trabajo en el ámbito de la cultura de paz, la investigación y la formación en resolución de conflictos. Tiene su origen en el programa Unitwin impulsado por la Unesco en 1992 para fomentar la cooperación entre universidades de todo el mundo. En este contexto, la UCO impulsó la creación de este espacio académico, formalizado mediante un convenio suscrito en 2006 con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde entonces, la cátedra se ha consolidado como un foro de referencia para el análisis y la gestión de conflictos en distintos ámbitos, desde el plano personal hasta el internacional. Su actividad combina la investigación con la formación de profesionales y la generación de espacios de debate, dirigidos a perfiles diversos como juristas, diplomáticos, personal de organizaciones no gubernamentales, fuerzas de seguridad o expertos en áreas sociales y humanitarias.

Uno de sus pilares fundamentales es el Máster en Cultura de Paz, Conflictos y Derechos Humanos, un programa formativo especializado que prepara a profesionales para intervenir en contextos de conflicto desde una perspectiva multidisciplinar. A través de este máster, la cátedra forma a expertos en mediación, derechos humanos y reconstrucción social, con un enfoque que abarca desde conflictos locales hasta escenarios internacionales.

Manuel Torres, director de la cátedra. / Manuel Murillo

La cátedra mantiene además una amplia red de colaboración internacional, con proyectos y alianzas en el ámbito mediterráneo, Oriente Medio, América Latina y Norteamérica, lo que refuerza su dimensión global y su papel en la promoción de la cultura de paz.

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Acerca del premio Cordobeses del Año que le otorga Diario CÓRDOBA, el director de la cátedra, Manuel Torres, ha expresado el agradecimiento del equipo por esta distinción, destacando que supone «un reconocimiento al buen trabajo realizado» tras años de dedicación, así como «un estímulo necesario para poder seguir creciendo otros veinte años más». La cátedra, ha subrayado, ha salido adelante gracias al esfuerzo de un equipo reducido pero comprometido, que ha mantenido una actividad constante en investigación, docencia y cooperación internacional.