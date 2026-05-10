Cordobeses del Año: Cabildo Catedral

El Cabildo Catedral de Córdoba es la institución eclesiástica encargada de la gestión, conservación y promoción de la Mezquita-Catedral de Córdoba, monumento Patrimonio de la Humanidad y uno de los más visitados de España. Dentro de su labor, el Cabildo combina las funciones religiosas -como la actividad litúrgica- con labores de protección patrimonial y de difusión del propio monumento (organiza la visita turística y gestiona entradas o audioguías, entre otros).

En este contexto, el Cabildo ha inaugurado recientemente el Centro de Información y Recepción de la Mezquita-Catedral en la calle Torrijos, un espacio que actúa de puerta de entrada al monumento y que combina lo museístico con lo histórico. Diario CÓRDOBA ha reconocido la labor de la institución en la categoría de Valores sociales por el trabajo que supone mostrar al mundo en las mejores condiciones la mayor joya patrimonial con la que cuenta esta ciudad.

El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva. / MANUEL MURILLO

El deán presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, recuerda que el Cabildo, «con su equipo de profesionales y el conjunto de empresas colaboradoras, llevamos a cabo un trabajo de conservación de este monumento que tiene proyección internacional como patrimonio de excepcional valor universal». Además de los numerosos proyectos de investigación y conservación, Nieva también señala que entre los objetivos de la institución está el «hacer que este edificio, como Catedral, cada día cumpla su misión al servicio del culto cristiano», así como un edificio «que buscan más de dos millones de personas cada año». «Ponemos a su disposición este patrimonio que hemos conservado en estos últimos ocho siglos y que queremos seguir poniendo a disposición de todos», añade el deán presidente del Cabildo.

Joaquín Alberto Nieva: "Queremos seguir trabajando al servicio de la sociedad"

Sobre el reconocimiento dentro de los Cordobeses del Año, Nieva agradece al periódico y al jurado el premio y apunta que, desde el Cabildo Catedral, «queremos seguir trabajando al servicio de la sociedad en colaboración con instituciones públicas y privadas, con los medios de comunicación, particularmente, y con todos aquellos que buscan como nosotros el bien de nuestro monumento».