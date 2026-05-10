Cordobeses del Año: Adamuz

En lo peor de la tragedia, cuando aún prácticamente nadie sabía qué estaba ocurriendo y reinaban la confusión, el desconcierto y el drama, decenas de vecinos de Adamuz se acercaron a socorrer a las decenas de personas que yacían heridas en las vías o dentro de los vagones. Lo hicieron de manera altruista, sin esperar nada a cambio, ofreciendo una ayuda inmediata que, en muchos casos, resultó decisiva para salvar vidas.

Aquel 18 de enero, ya grabado en la memoria de toda España, no solo quedará como el día del mayor accidente de la alta velocidad en el país, también como el momento en el que un pequeño municipio cordobés se volcó por completo para ayudar, poniendo a disposición de las víctimas todo lo que tenía, manos, tiempo, todo tipo de maquinaria y una capacidad de respuesta espontánea que nació sin guion y sin más objetivo que atender en mitad de la noche a quienes sufrían.

En esas primeras horas, cuando todavía se trataba de comprender la dimensión real del suceso, Adamuz respondió como comunidad. La reacción no fue solo de unos cuantos, sino de un pueblo que se movió al mismo tiempo, con la urgencia de quien sabe que cada minuto cuenta y con la determinación de no mirar hacia otro lado.

Rafael Ángel Moreno, alcalde de Adamuz. / Manuel Murillo

El alcalde del municipio del Alto Guadalquivir, Rafael Ángel Moreno, se convirtió en uno de los símbolos de aquella noche y de los días posteriores. Estuvo en la zona del accidente poco después del accidente y participó en la atención a los heridos. En los días siguientes, además, encarnó la respuesta de un pueblo que actuó con cercanía, sencillez y humanidad.

Desde entonces, Moreno explica que ha recogido distintos reconocimientos en nombre de Adamuz, pero considera que este «es especial» porque «supone un reconocimiento de la propia provincia», y agradece en repetidas ocasiones con seriedad pero cierto orgullo. Habla en nombre de su pueblo cuando asegura que es «un orgullo» ser elegido Cordobés del Año. El regidor explica que subirá a recoger el premio porque es lo que le corresponde institucionalmente, pero insiste en que el reconocimiento «es para todo Adamuz».

Meses después, Adamuz ha vuelto a su ritmo habitual, lejos de los focos. Pero queda una certeza que el alcalde repite: aquel día el pueblo no fue noticia por lo que le ocurrió, sino por cómo respondió.