Así es la candidatura del PP a las elecciones andaluzas por Córdoba: veteranía y gestión

La candidatura del Partido Popular por Córdoba a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, encabezada por el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, incorpora a personas que ya han sido diputados andaluces en la anterior legislatura y a otros perfiles que han sido cargos institucionales como el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, o los consejeros de Justicia, José Antonio Nieto, y de Universidad, José Carlos Gómez.

Araceli Cabello, número 2

Después de Repullo, y como número 2 de la candidatura, se encuentra Araceli Cabello (Pozoblanco, 1978). Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, cuenta con varios títulos de especialización en Comercio Exterior. Promotora de negocios en Noruega y Finlandia, tiene una amplia experiencia en departamentos de exportación, asesorando y gestionando carteras de clientes internacionales de empresas, especialmente del sector agroalimentario.

Araceli Cabello, en primer plano, el día de la presentación de la candidatura / AJ González / COR

Fue delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba desde febrero del 2019 hasta marzo de 2021, además de directora general de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos desde marzo de 2021 hasta mayo de 2022 y diputada en el Parlamento andaluz desde 2022 hasta la actualidad. Es secretaria general del PP de Córdoba.

Jesús Aguirre, número 3

Jesús Aguirre (Córdoba, 1955) es un veterano dirigente popular y médico de familia. En concreto, Aguirre fue médico titular de A.P.D. (Asistencia Pública Domiciliaria) por oposición en 1982. Además, fue senador del Partido Popular por la circunscripción de Córdoba de 2008 a 2015 y de 2016 a 2019. Ha sido consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía de 2019 a 2022, y diputado andaluz y presidente del Parlamento de Andalucía desde entonces hasta la actualidad.

Beatriz Jurado, número 4

La carrera profesional de Beatriz Jurado Fernández de Córdoba (Córdoba, 1983), licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, ha estado siempre ligada a la política. Fue presidenta de Nuevas Generaciones primero en Córdoba, de 2007 a 2009; después en Andalucía, de 2009 a 2011; y, finalmente, a nivel nacional, de 2011 a 2017. Ha pasado por casi todas las instituciones del Estado (le falta el Congreso): fue concejala del Ayuntamiento de Córdoba en 2011 a 2012; senadora por la provincia de Córdoba entre 2011 a 2018, y parlamentaria andaluza de 2019 a la actualidad. En el plano orgánico es vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP de Andalucía y vicesecretaria de Sectorial del PP de Córdoba, además de una de las mejores comunicadoras que tienen los populares en redes sociales.

Beatriz Jurado y José María Bellido, durante su visita el martes a la empresa cordobesa Mecanizados Cortec, / CÓRDOBA

José Antonio Nieto, número 5

José Antonio Nieto Ballesteros (Guadalcázar, 1970) es también licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y tiene una amplia trayectoria en la administración pública a nivel municipal, autonómico y nacional. Ha sido diputado andaluz en varias legislaturas, además de alcalde de Córdoba de 2011 a 2015. Diputado por Córdoba en el Congreso entre los años 2015 a 2016 y secretario de Estado de Seguridad, en el Gobierno de España de Mariano Rajoy. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía de 2019 a 2022, desde esa fecha a la actualidad ha sido consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.

Verónica Martos, número 6

Verónica Martos Montilla (Córdoba, 1979) también es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y ha sido concejala del Ayuntamiento de Córdoba de 2012 a 2014. Además, ha sido coordinadora del Grupo Municipal PP en el Ayuntamiento de Córdoba de 2019 a 2022 y diputada por Córdoba en el Parlamento andaluz de 2022 hasta la actualidad. En lo orgánico, es vicesecretaria de Movilización y Afiliados del PP de Córdoba.

Verónica Martos. / AJ González / COR

José Carlos Gómez Villamandos, número 7

José Carlos Gómez Villamandos (Córdoba, 1963) es catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y diplomado también en Alta Dirección de Universidades. Fue rector de la Universidad de Córdoba desde mayo de 2014 hasta mayo de 2022, aunque de forma paralela, en 2019, fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

José Carlos Gómez Villamandos. / AJ González / COR

Ha participado y dirigido proyectos de innovación y mejora docente y ha sido coordinador del Programa de Doctorado de Medicina y Sanidad Animal, con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Igualmente, es miembro del grupo de investigación Anatomía Patológica Animal y autor de más de un centenar de artículos. También es académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental. Ha sido consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía desde junio de 2022 a la actualidad.

Míriam Ortiz, número 8

Míriam Ortiz López de Ahumada (Lucena, 1969) es una de las pocas novedades de la candidatura del PP en las autonómicas. Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada y funcionaria de carrera como trabajadora social en el Ayuntamiento de Lucena desde 1994.

Miriam Ortiz López de Ahumada. / AJ González / COR

Experta Universitaria en Dirección y Gestión de Centros Sociales por la Universidad Complutense, ha desarrollado funciones docentes como profesora asociada en la Universidad de Málaga. Está vinculada al ámbito de políticas sociales públicas, y desde 2023 es concejala y tercera teniente de alcalde del área de Políticas Sociales, Vivienda y Familia del Ayuntamiento de Lucena.

José Carlos García, número 9

José Carlos García (Córdoba, 1992) es graduado en Derecho por la Universidad de Córdoba y máster en Abogacía en el Colegio de Abogados de Córdoba, pero no ha ejercido, coordinador general de Nuevas Generaciones de Andalucía de 2017 a 2023, y vicesecretario de Educación, Universidad y Representación Estudiantil del PP de Andalucía desde ese año hasta la actualidad. Ha sido diputado autonómico en el Parlamento andaluz desde 2023 y es vicesecretario de Organización del PP de Córdoba.

José Carlos García. / AJ González / COR

Tatiana Pozo, número 10

Se incorpora también a la candidatura Tatiana Pozo Romero (Puente Genil,1968), que es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y abogada colegiada. Concejala en el Ayuntamiento de Puente Genil desde 2011 hasta la actualidad, desde 2023 es segunda teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Seguridad. Además, es diputada provincial y delegada de Recursos Humanos y Energía en la Diputación de Córdoba y secretaria general del PP de Puente Genil.

Tatiana Pozo Romero. / AJ González / COR

Bellido y Esteo cierran la lista

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (Córdoba, 1977), cierra la lista del PP. Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, tiene un máster en dirección de recursos humanos y organización por ESIC, además del programa de alta dirección de empresas e instituciones del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla. Es miembro de la Ejecutiva del PP de Córdoba, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y vicepresidente de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM).

Matilde Esteo. / AJ González / COR

Cierra la lista otra alcaldesa, la de Palma del Río, Matilde Esteo Domínguez (Granada, 1969). Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, máster en Mediación Civil y Mercantil por Aranzadi y mediadora de seguros titulada, es procuradora con 28 años de ejercicio. Además, fue concejala en el Ayuntamiento de Palma desde 2019, y es presidenta del GDR Medio Guadalquivir y vicepresidenta de la Comisión Sectorial de Seguridad, Convivencia, Diálogo Social y Participación Ciudadana de la FAMP.