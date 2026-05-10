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Elecciones autonómicas 17M

Bellido (PP) apela a la confianza y la estabilidad para consolidar el avance de Andalucía

El dirigente popular llama a la participación para consolidar el crecimiento y el empleo en la comunidad autónoma

Delegación cordobesa del PP que ha viajado a Málaga este domingo para apoyar a Juanma Moreno.

Delegación cordobesa del PP que ha viajado a Málaga este domingo para apoyar a Juanma Moreno. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa a las elecciones andaluzas, José María Bellido, ha asegurado, en la recta final de la campaña electoral, que Andalucía afronta una “decisión clave” de cara al próximo domingo y ha apelado a los cordobeses y a los andaluces a respaldar “la confianza, la estabilidad y el progreso” que, a su juicio, ha caracterizado la gestión de Juanma Moreno durante las dos últimas legislaturas.

Bellido, que ha participado junto al resto de la delegación cordobesa en el acto central del PP-A de la campaña -celebrado en Málaga- ha subrayado el “orgullo de lo conseguido” en Andalucía en los últimos años gracias al trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz y por el conjunto de la sociedad. “Hoy Andalucía es una tierra respetada en toda España, líder en creación de empleo, en número de autónomos y en atracción de inversiones”, ha señalado.

Parte de la delegación cordobesa que ha participado en el acto principal del PP en campaña, celebrado en Málaga.

Parte de la delegación cordobesa que ha participado en el acto principal del PP en campaña, celebrado en Málaga. / CÓRDOBA

Bellido: "Andalucía vive un auténtico despegue económico y social"

En este sentido, ha destacado que la comunidad "encadena años de descenso continuado del desempleo" y vive “un auténtico despegue económico y social” que, según ha indicado, “debe llenarnos de orgullo a todos los andaluces”.

El dirigente ha recordado también que Andalucía ha atravesado en los últimos meses situaciones “muy complejas”, marcadas por la incertidumbre internacional y por acontecimientos especialmente difíciles vividos en la comunidad, como las riadas, los accidentes ferroviarios o los recientes y trágicos sucesos ocurridos en Huelva. Ante este escenario, Bellido ha defendido que la ciudadanía debe decidir “si merece la pena cambiar el rumbo emprendido o continuar apostando por una mayoría sólida y estable que tenga como única prioridad los intereses de Andalucía”.

Parte de la delegación cordobesa del PP que ha viajado a Málaga para apoyar a Juanma Moreno.

Parte de la delegación cordobesa del PP que ha viajado a Málaga para apoyar a Juanma Moreno. / CÓRDOBA

“Juanma Moreno ha demostrado durante estos años que se puede gobernar desde la moderación, la estabilidad y el compromiso exclusivo con Andalucía, sin depender de intereses ajenos a nuestra tierra”, ha afirmado.

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Por ello, Bellido ha hecho un llamamiento a la participación y a renovar la confianza en el proyecto liderado por Juanma Moreno. “El próximo domingo nos jugamos seguir avanzando como comunidad, consolidando el crecimiento, el empleo y las oportunidades para todos los andaluces”, ha concluido.

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