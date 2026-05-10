Bellido (PP) apela a la confianza y la estabilidad para consolidar el avance de Andalucía

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa a las elecciones andaluzas, José María Bellido, ha asegurado, en la recta final de la campaña electoral, que Andalucía afronta una “decisión clave” de cara al próximo domingo y ha apelado a los cordobeses y a los andaluces a respaldar “la confianza, la estabilidad y el progreso” que, a su juicio, ha caracterizado la gestión de Juanma Moreno durante las dos últimas legislaturas.

Bellido, que ha participado junto al resto de la delegación cordobesa en el acto central del PP-A de la campaña -celebrado en Málaga- ha subrayado el “orgullo de lo conseguido” en Andalucía en los últimos años gracias al trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz y por el conjunto de la sociedad. “Hoy Andalucía es una tierra respetada en toda España, líder en creación de empleo, en número de autónomos y en atracción de inversiones”, ha señalado.

Parte de la delegación cordobesa que ha participado en el acto principal del PP en campaña, celebrado en Málaga. / CÓRDOBA

Bellido: "Andalucía vive un auténtico despegue económico y social"

En este sentido, ha destacado que la comunidad "encadena años de descenso continuado del desempleo" y vive “un auténtico despegue económico y social” que, según ha indicado, “debe llenarnos de orgullo a todos los andaluces”.

El dirigente ha recordado también que Andalucía ha atravesado en los últimos meses situaciones “muy complejas”, marcadas por la incertidumbre internacional y por acontecimientos especialmente difíciles vividos en la comunidad, como las riadas, los accidentes ferroviarios o los recientes y trágicos sucesos ocurridos en Huelva. Ante este escenario, Bellido ha defendido que la ciudadanía debe decidir “si merece la pena cambiar el rumbo emprendido o continuar apostando por una mayoría sólida y estable que tenga como única prioridad los intereses de Andalucía”.

Parte de la delegación cordobesa del PP que ha viajado a Málaga para apoyar a Juanma Moreno. / CÓRDOBA

“Juanma Moreno ha demostrado durante estos años que se puede gobernar desde la moderación, la estabilidad y el compromiso exclusivo con Andalucía, sin depender de intereses ajenos a nuestra tierra”, ha afirmado.

Por ello, Bellido ha hecho un llamamiento a la participación y a renovar la confianza en el proyecto liderado por Juanma Moreno. “El próximo domingo nos jugamos seguir avanzando como comunidad, consolidando el crecimiento, el empleo y las oportunidades para todos los andaluces”, ha concluido.