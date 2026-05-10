Antonio Repullo, candidato popular en las elecciones andaluzas: un cordobés en la sala de máquinas del PP

Antonio Repullo Milla se ha ganado a pulso ser el número 2 del Partido Popular en Andalucía desde que fue designado en el año 2022. Tras la marcha de Elías Bendodo a Madrid y el nombramiento como consejera de Loles López, Juanma Moreno puso al cordobés al frente de la sala de máquinas del partido en la comunidad andaluza y en buena parte a él se deben los resultados populares en las elecciones municipales del 2023 y las generales del 23 de julio, así como los resultados de las europeas de junio del 2024.

Uso del Big Data y la IA

Su principal aportación en ese sentido ha sido el uso del Big Data y la Inteligencia Artificial como herramientas de análisis de las campañas, lo que ha permitido al PP segmentar su mensaje y afinarlo no solo a una ciudad, sino a un barrio e incluso a un colectivo determinado economizando esfuerzos y tiempo. Ahora con ese aval, además de cabeza de lista del PP por Córdoba en una candidatura que incluye a los hasta ahora consejeros de Justicia y Universidades y al presidente del Parlamento andaluz, Repullo vuelve a ser coordinador del comité de campaña en Andalucía de cara al 17M.

Antonio Repullo, el pasado fin de semana en Córdoba. / AJ González / COR

Nacido en Cádiz, pero cordobés

Nacido en 1975 en Cádiz, se trasladó muy pronto con su familia a Córdoba, donde ha vivido toda su vida y ha desarrollado su actividad profesional. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, experto en Derecho Agrario y ejerció la abogacía durante doce años. En 2012 fue nombrado gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba y, en 2016, jefe del Gabinete del subdelegado del Gobierno en Córdoba, entonces Juan José Primo Jurado, iniciando así una etapa centrada en la gestión pública.

Adolfo Molina, José María Bellido y Antonio Repullo, en la antigua sede de Gobierno de la Junta.. / A.J. GONZÁLEZ

Delegado de la Junta en Córdoba

En 2019 se incorporó al primer Gobierno andaluz presidido ya por Juanma Moreno como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, un cargo que -dice- le cogió por sorpresa «como todos» los que le han afectado a él: «Solo me sé los de los otros», ironiza. Desde 2022 ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía. Además, desde el 5 de julio de 2025 forma parte, como el alcalde de Córdoba, José María Bellido, del comité ejecutivo nacional del Partido Popular, presidido por Alberto Núñez Feijóo. Está casado con una maestra de Educación Infantil y tiene tres hijos. En una entrevista con Diario CÓRDOBA aseguró que si el PP vuelve a ganar con mayoría absoluta se cortaría el pelo.