Vox denuncia "la inseguridad en el entorno del Arcángel" y exige recuperar "el control de los barrios"

El número 2 de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Juan José Coca, ha denunciado este sábado la situación de inseguridad que sufren desde hace tiempo los vecinos del entorno del Arcángel, donde, según ha señalado, “las peleas, las coacciones y los conflictos provocados por grupos de inmigrantes ilegales que actúan como falsos aparcacoches se han convertido en una escena habitual ante la pasividad de las administraciones”.

"Situación insostenible"

Coca ha asegurado que los vecinos “llevan demasiado tiempo soportando una situación insostenible” mientras PSOE y Partido Popular “miran hacia otro lado y abandonan completamente nuestros barrios”.

En este sentido, ha recordado que el pasado 1 de mayo miembros de VOX fueron testigos directos “de una pelea entre varias personas de origen marroquí a plena luz del día, en torno a las diez de la mañana, en esta misma zona”, unos hechos de los que, además, “existen pruebas gráficas”.

“Y la pregunta es muy clara: si esto ocurre a las diez de la mañana, qué no estará ocurriendo durante la noche o en otros momentos del día”, ha afirmado.

El dirigente de Vox ha vinculado esta situación “a las políticas de fronteras abiertas impulsadas por el PSOE y a la permisividad del Gobierno de Juanma Moreno, que gasta 4500 euros por plaza mena,”, asegurando que “PP y PSOE comparten el mismo modelo migratorio que está deteriorando la convivencia y dejando indefensos a muchos barrios y ciudades de Andalucía, un efecto llamada sin precedentes”.

Asimismo, Coca ha defendido la necesidad de “recuperar el orden, reforzar la seguridad y garantizar la presencia permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí donde realmente hace falta”.

Por ello, ha recordado que Vox ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso para aumentar efectivos policiales, recuperar unidades especializadas como OCON-Sur y combatir de forma contundente el auge de la delincuencia y las mafias vinculadas a la inmigración ilegal. También “hemos presentado un recurso en el que queremos paralizar con medidas cautelares la regulación masiva de inmigrantes.”

Finalmente, el candidato de Vox ha asegurado que “el próximo 17 de mayo Andalucía se juega mucho”, afirmando que “los andaluces tienen la oportunidad de apostar por el sentido común, por recuperar la seguridad y por volver a poner como prioridad a nuestras familias, nuestros barrios y nuestra gente”.

“Para Vox hay algo muy claro: prioridad nacional. Los andaluces primero”, ha concluido.