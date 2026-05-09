La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los balcones y rejas premiados en Córdoba; las largas esperas para visitar los Patios pese al calor y la lluvia y la treintena de obras previstas este verano en la capital centran la actualidad de la jornada
El Concurso de Rejas y Balcones ya tiene nuevos ganadores y vuelve a llenar de color y tradición las calles de Córdoba en pleno mayo festivo. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 9 de mayo, en el que también te contamos cómo los Patios siguen atrayendo a miles de visitantes pese a las largas colas bajo la lluvia y el sol, con turistas y cordobeses resignados a esperar “lo que haga falta” para disfrutar de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad. Además, repasamos la treintena de obras que estarán activas este verano en distintos puntos de la capital y que marcarán los próximos meses con actuaciones en infraestructuras, barrios y espacios públicos.
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