El Concurso de Rejas y Balcones ya tiene nuevos ganadores y vuelve a llenar de color y tradición las calles de Córdoba en pleno mayo festivo. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 9 de mayo, en el que también te contamos cómo los Patios siguen atrayendo a miles de visitantes pese a las largas colas bajo la lluvia y el sol, con turistas y cordobeses resignados a esperar “lo que haga falta” para disfrutar de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad. Además, repasamos la treintena de obras que estarán activas este verano en distintos puntos de la capital y que marcarán los próximos meses con actuaciones en infraestructuras, barrios y espacios públicos.

Además, destacamos estas otras noticias:

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