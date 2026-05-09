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La actualidad del sábado 9 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La treintena de obras previstas este verano en Córdoba; la denuncia por la falta de recursos para un alumno con autismo en un colegio de la capital y la reforma exprés de Vista Alegre para la Primera FEB protagonizan la actualidad de la jornada

Intervención en el Balcón del Guadalquivir para hacer el tanque de tormentas.

Intervención en el Balcón del Guadalquivir para hacer el tanque de tormentas. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El verano llegará cargado de obras en Córdoba, con cerca de una treintena de intervenciones previstas en distintos puntos de la ciudad para mejorar infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 9 de mayo, en el que también abordamos la denuncia de una madre cordobesa por la falta de recursos para atender a su hijo con autismo en un colegio de la capital, una situación que, asegura, convierte cada jornada escolar en “un sufrimiento”. Además, el Imdeco acelera la puesta a punto de Vista Alegre para adaptarlo a las exigencias de la Primera FEB ante la nueva etapa deportiva del Coto Córdoba.

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