La actualidad del sábado 9 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La treintena de obras previstas este verano en Córdoba; la denuncia por la falta de recursos para un alumno con autismo en un colegio de la capital y la reforma exprés de Vista Alegre para la Primera FEB protagonizan la actualidad de la jornada
El verano llegará cargado de obras en Córdoba, con cerca de una treintena de intervenciones previstas en distintos puntos de la ciudad para mejorar infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 9 de mayo, en el que también abordamos la denuncia de una madre cordobesa por la falta de recursos para atender a su hijo con autismo en un colegio de la capital, una situación que, asegura, convierte cada jornada escolar en “un sufrimiento”. Además, el Imdeco acelera la puesta a punto de Vista Alegre para adaptarlo a las exigencias de la Primera FEB ante la nueva etapa deportiva del Coto Córdoba.
- Córdoba tendrá una treintena de obras activas durante este verano: los detalles de todas las intervenciones
- Una madre denuncia la falta de recursos para su hijo con autismo en un colegio de Córdoba: "Cada día es un sufrimiento"
- Vista Alegre se pondrá a punto para la Primera FEB: el Imdeco acelera la reforma que necesita el Coto
Además, destacamos estas otras noticias:
Nuestra selección
- El exdirector general de Salud Pública de la Junta carga contra el Gobierno por la gestión del brote de hantavirus: “La alarma la generan ellos”
- La barrera invisible de la administración: el caso del ingreso mínimo que amenaza con dejar sin vivienda a dos hermanas con discapacidad
Córdoba ciudad
- San Rafael regresa a las calles de Córdoba este sábado en recuerdo de su aparición: horario y recorrido
- Vandalizan las taquillas de la plaza de toros de Córdoba y obligan a interrumpir la venta de entradas
- Finaliza la huelga de los gruistas en Córdoba: trabajadores y patronal llegan a un acuerdo tras 72 días de paro
Sucesos
- El capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva estuvo destinado en Baena: "Era una gran persona, un compañero más"
- Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración en un accidente múltiple en Puente Genil
- Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena
Elecciones andaluzas: 17-M
- PP y PSOE paralizan la campaña del 17M por el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva tras la declaración de luto oficial
- Abascal endurece su discurso en Montilla y marca distancias con Juanma Moreno, a quien acusa de "alinearse con Sánchez"
Provincia
- 'Lucentina Ecológico', 'Los Omeyas' y un tercero 'ex aequo' se llevan los premios de aceite de la DO Lucena
- La Comisión Provincial de Patrimonio aprueba un nuevo proyecto de rehabilitación en el Palacio Ducal de Fernán Núñez
Deportes
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
- Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores