El verano llegará cargado de obras en Córdoba, con cerca de una treintena de intervenciones previstas en distintos puntos de la ciudad para mejorar infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 9 de mayo, en el que también abordamos la denuncia de una madre cordobesa por la falta de recursos para atender a su hijo con autismo en un colegio de la capital, una situación que, asegura, convierte cada jornada escolar en “un sufrimiento”. Además, el Imdeco acelera la puesta a punto de Vista Alegre para adaptarlo a las exigencias de la Primera FEB ante la nueva etapa deportiva del Coto Córdoba.

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