Estas son las mejores Rejas y Balcones de Córdoba en 2026: el concurso ya tiene ganadores

El Concurso de Rejas y Balcones de Córdoba 2026 ya tiene ganadores. El Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer este sábado las instalaciones reconocidas por el jurado. Seis premios que destacan las fachadas más singulares entre 33 participantes.

Mientras miles de visitantes recorren los Patios en el certamen que, un año más, vuelve a llenar las calles del casco histórico para ver el espectáculo floral, el Concurso de Rejas y Balcones, de forma paralela, permite disfrutar a los visitantes de las flores a pie de calle y a cualquier hora del día, sin necesidad de hacer colas.

De esta forma, quienes recorren las calles de Córdoba pueden deleitarse con fachadas singulares, adornadas buen gusto, combinando arquitectura tradicional, forja... y flores, muchas flores.

Ganadores del Concurso de Rejas y Balcones de Córdoba 2026

El jurado, teniendo en cuenta criterios como la estética, la tipología y permanencia de la decoración floral, la calidad de la forja y el impacto visual del conjunto en la fachada, ha concedido los premios a seis instalaciones.

El primer premio ha recaído en Fernán Pérez de Oliva, 7. El segundo ha sido para Pastora, 2. El pódium lo completa Fernán Pérez de Oliva, 2. Por otro lado, el cuarto, quinto y sexto premio han recaído en Tafures, 4; San Basilio, 23; y Plaza de Colón, 21 (calle Adarve), respectivamente.

En total, 3.150 euros en premios, que se reparten en 900 euros para el primero, 750 para el segundo, 600 para el tercero, 400 para el cuarto, 300 para el quinto y 200 para el sexto.

Las 33 rejas y balcones participantes en 2026

La edición de este año ha contado con 33 participantes repartidos por distintos puntos del casco histórico cordobés:

Pastora 2 (grande)

Abejar 2 (mediana)

La Palma 3 C (mediana)

San Juan de Palomares 8 (grande)

Carlos Rubio 7 (grande)

Postrera 3 (mediana)

Fernán Pérez de Oliva 2 (grande)

Abejar 8 (grande)

Fernán Pérez de Oliva 7 (grande)

Pedro Verdugo 7 (mediana)

Huerto de San Pablo 3 (grande)

Zarco 13 (mediana)

Puerta de Almodóvar 7 (grande)

Realejo 8 (mediana)

Juan Rufo 20 (grande)

Cidros 4 (grande)

Tafures 4 (mediana)

Barqueros 5 (grande)

San Basilio 17 (grande)

Hermanos López Diéguez 13 (grande)

Villalones 4 (mediana)

Julio Romero de Torres 9 (grande)

Julio Romero de Torres 15 (grande)

Cidros 7 (grande)

Rafael Pérez de León 12 (grande)

Rafael Pérez de León 14 (grande)

Carlos Rubio 14 (grande)

San Basilio 23 (grande)

Plaza de Colón 21 (grande)

Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana)

Martín de Roa 2-1-1 (mediana)

Martín de Roa 2-1-3 (grande)

Martín de Roa 2-1-2 (mediana)

El Concurso de Rejas y Balcones se ha consolidado como una de las citas más fotografiadas del Mayo Festivo cordobés, ampliando la experiencia floral más allá de los patios tradicionales y llenando de color las calles de la ciudad durante dos semanas.