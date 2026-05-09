Los retrasos marcan en Córdoba la Semana Santa 2026

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha puesto el foco en los problemas organizativos de la pasada Semana Santa tras la elaboración de un informe exhaustivo por parte de su vocalía de Procesión. El documento, remitido a las hermandades, está basado en datos recogidos por delegados de jornada, sistemas de geolocalización, cámaras de vigilancia y retransmisiones televisivas, concluye que el principal inconveniente fue la acumulación de retrasos en prácticamente todos los días, convirtiéndose en el «punto de fricción» de la Semana Santa.

Según el estudio, no hubo una sola jornada sin incidencias relacionadas con la falta de puntualidad, aunque muchas de ellas se consideran subsanables. El Domingo de Ramos, por ejemplo, comenzó ya con seis minutos de retraso en la entrada en carrera oficial y terminó acumulando hasta 59 minutos de demora en el conjunto de sus hermandades. El Lunes Santo cerró con 35 minutos de retraso, mientras que el Martes Santo empeoró los datos del año anterior, alcanzando los 39 minutos. A partir de ahí, la situación experimentó una mejora progresiva: el Miércoles Santo redujo la demora a 16 minutos, aunque el Jueves Santo volvió a empeorar hasta los 20 minutos. Tanto el Viernes Santo como el Domingo de Resurrección registraron también retrasos similares.

El informe destaca que la mejora en la recta final de la semana demuestra que existe margen de corrección, pero insiste en la necesidad de una mayor planificación. En este sentido se alude a la falta de formación o dedicación en algunas diputaciones de gobierno, así como el crecimiento de los cortejos procesionales, que dificulta el cumplimiento de los horarios establecidos. La vocalía subraya que es fundamental que los responsables conozcan en detalle el comportamiento de sus hermandades en la calle y sepan anticiparse a los puntos críticos donde se pierden minutos.

Incidencias

Además de los retrasos, el documento recoge diversas incidencias materiales que afectaron al normal desarrollo de los recorridos. Entre ellas figuran problemas con cableados que dificultan el paso de las cofradías, la rotura de infraestructuras como la rampa de la Puerta de Santa Catalina o elementos urbanos que obligaron a maniobras complejas. Aunque se reconoce la colaboración de los servicios municipales de poda e infraestructuras, la Agrupación señala que la gestión del cableado sigue siendo una problemática «de difícil solución» por la falta de control global. El documento dedica un apartado específico al caso de la hermandad de Las Palmeras, corporación que el pasado Miércoles Santo terminó su estación de penitencia en un lugar no previsto debido a desacuerdos y gestiones paralelas con el Ayuntamiento. La Agrupación critica que se realizaran gestiones al margen de sus órganos y anuncia que estudiará el caso internamente.

Medidas

De cara al futuro, el informe plantea revisar en profundidad los itinerarios con el objetivo de mejorar la fluidez. Algunas hermandades ya introdujeron cambios en 2026, pero la Agrupación considera necesario seguir ajustando la organización y ofrecer alternativas de recorrido que deberán ser estudiadas por las corporaciones. También se advierte de que acuerdos actuales, como los del Domingo de Ramos o el Viernes Santo, tienen carácter anual, por lo que podrían modificarse en próximas ediciones.

Paso de Presentaciñon al Pueblo del barrio de Cañero. / CÓRDOBA

El informe, que no ha sido bien recibido por todos los hermanos mayores, se perfila como una herramienta clave para detectar fallos estructurales y avanzar en la mejora de la organización.

En conjunto, el informe dibuja un diagnóstico claro: la Semana Santa de Córdoba requiere ajustes organizativos, mayor coordinación y una revisión técnica de horarios e itinerarios para evitar retrasos estructurales. La Agrupación de Cofradías emplaza a todas las corporaciones a implicarse activamente en la mejora del modelo con la vista puesta en 2027, con el objetivo de lograr una celebración más ágil, ordenada y eficiente.