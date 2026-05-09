Parada de cercanías en la avenida de la Igualdad de Córdoba: más de diez años de espera y casi nada hecho

El Gobierno central ha recordado al PP que el contrato que se licitó para la redacción del proyecto de la parada de cercanías en la avenida de la Igualdad, en Córdoba capital, se resolvió en septiembre de 2024 y, por lo tanto, habrá que volver a licitarlo. El Ejecutivo responde así a una pregunta planteada por la senadora popular Cristina Casanueva, donde cuestionaba sobre diversas infraestructuras ferroviarias de la provincia, entre ellas, ese apeadero pendiente que se iba a situar, más o menos, en el encuentro de las avenidas Igualdad y Almogávares, pendiente desde hace más una década.

Que el contrato había caducado ya se sabía y que, por consiguiente, habrá que sacarlo a licitación de nuevo es obvio. Ahora toca que realmente se vuelva a licitar. Lo que dice en su respuesta el Gobierno es que "para retomar esta actuación será preciso llevar a cabo una nueva licitación para la redacción de un nuevo proyecto, la cual se coordinará con la aprobación del preceptivo estudio informativo, competencia del Ministerio [de Transportes]". Lo que no aclara el Ejecutivo es cuándo piensa volver a sacar esa licitación. Sí cabe recordar que a principios del año pasado se encargaron tres estudios informativos para incrementar el número de paradas de tren en Córdoba y uno se centraba en la zona de levante de la ciudad.

Estación de trenes de Córdoba, con dos cercanías en las vías. / A. J. GONZÁLEZ

Del metrotrén al cercanías: una promesa ejecutada solo en parte

La parada de la avenida de la Igualdad formaba parte -aunque luego habrá que precisar su ubicación- del llamado, allá por 2012, metrotrén. El metrotrén, que acordaron el Ayuntamiento (en manos del PP, era alcalde José Antonio Nieto) y Renfe, no era más que una conexión de tren de cercanías entre Alcolea y Villarrubia atravesando, lógicamente, la capital.

Se aprovechaba así la línea ferroviaria existente, que desde hace años conecta Córdoba ciudad con el campus de Rabanales. La conexión Alcolea-Villarrubia se puso en marcha en 2018, pero por el camino se quedaron dos paradas que se iban a ubicar en Córdoba capital: la de la avenida de la Igualdad (zona de levante) y la del Parque Joyero.

Usuarios en la estación de Villarrubia. / SÁNCHEZ MORENO

Sin parada en Levante ni en el Parque Joyero

En ninguna de esas ubicaciones se ha hecho apeadero alguno. Sobre la de la avenida de la Igualdad, el objetivo inicial es que diera servicios principalmente a los vecinos de Levante y Fátima. Luego, el Gobierno determinó que era mejor ubicarla en la avenida de la Igualdad, lo que alejaba el apeadero de su localización inicial. El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), entre otros colectivos, rechazó la propuesta al entender que, primero, Fátima quedaba excesivamente apartado de la parada, y segundo, la parada se iba a colocar al final de la misma avenida (o la unión de varias) donde está la estación central de la ciudad (Julio Anguita).

Para ambas paradas, la de la Igualdad y la del Parque Joyero se han hecho estudios, alguna recreación... pero la realidad es que a día de hoy están más lejos que cerca. Sobre la de la Igualdad se ha vuelto a pronunciar ahora el Gobierno y sobre la del Parque Joyero, Adif no la considera prioritaria, todo a pesar de que el Ayuntamiento se comprometió a gastarse el dinero en hacerla si Renfe se comprometía a parar allí los trenes.