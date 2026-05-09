Una madre denuncia la falta de recursos para su hijo con autismo en un colegio de Córdoba: "Cada día es un sufrimiento"

Rocío Casas Sánchez es la madre de un alumno con autismo escolarizado en el CEIP Salvador Vinuesa de Córdoba, que denuncia la falta de recursos de apoyo para su hijo, de siete años, que cursa primero de Primaria y ha pasado este año de un aula específica TEA a modalidad B en aula ordinaria. "Cada día que pasa sin solución es un sufrimiento", resume.

Según explica, el menor "no está teniendo los apoyos que le corresponden por ley", lo que está afectando tanto a su evolución académica como a su bienestar emocional. Aunque subraya que el centro educativo solicita más recursos cada curso y que no tiene "ningún problema con el profesorado", insiste en que el problema es estructural.

El cambio a modalidad B -integración en aula ordinaria con apoyos-, que valora como positivo desde el punto de vista cognitivo, no se está desarrollando en condiciones adecuadas, según denuncia. "Está preparado para estar en el aula ordinaria, por eso lo cambiaron, pero necesita acompañamiento constante. Ahora mismo deambula, se levanta, se sube a los muebles… y la profesora tiene que atender a otros 25 alumnos", relata. "No pueden aprobar ese cambio y luego no dotarlo de los recursos necesarios", critica.

La madre insiste en que no se trata de una reivindicación individual. "No pedimos un monitor solo para mi hijo, sino más recursos humanos para el centro, más PTIS, más profesorado de apoyo o especialistas en Audición y Lenguaje", señala. Actualmente, apunta, el colegio dispone de tres PTIS, una de ellas centrada en un caso de especial gravedad, por lo que "el problema real es que faltan recursos humanos", afirma.

Educación defiende que se ha reforzado la atención

Desde la Delegación Territorial de Educación sostienen que el centro sí ha recibido refuerzos específicos. En concreto, señalan que se ha incorporado una orientadora especializada. "Se ha dotado al centro de un recurso especializado en TEA para este alumno -señala Educación-, concretamente una orientadora de educación inclusiva especializada en TEA". Desde la Junta añaden que "esta profesional valorará y ajustará su atención a las necesidades del chico". Asimismo, añaden que el centro reorganizará sus horarios para optimizar los recursos disponibles "de la manera más eficiente".

Rocío lucha porque su hijo Marcos y otros niños con necesidades especiales tengan más recursos. / Víctor Castro

La madre considera insuficiente esta respuesta y a su juicio, la situación continúa afectando directamente a su hijo, con consecuencias también fuera del ámbito escolar. "Lo está pasando mal y nosotros también", concluye, reclamando una solución urgente antes de que finalice la planificación de recursos para el próximo curso.

Autismo Córdoba asegura que faltan recursos en los colegios

La presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, advierte de que la situación denunciada no es un caso aislado, sino un problema generalizado. "Lo que percibimos, tanto en este centro como en otros, es que los recursos y apoyos son escasos y ocurre de manera general", señala.

Sobre la escolarización, explica que el alumnado en modalidad B -integrado en aula ordinaria- requiere un acompañamiento constante que no siempre se garantiza: "Son niños que pueden avanzar muy bien en el aula ordinaria, pero necesitan apoyo continuo" y aunque el aula TEA cuenta con más recursos, también los considera insuficientes.

Suárez apunta además a la falta de crecimiento en los convenios de programas de apoyo a la inclusión: "Se atiende al mismo número de niños que el año pasado, no se amplía", dice y cuestiona que parte de esta atención recaiga en entidades externas: "Ese apoyo debería prestarlo Educación; el voluntariado no está para cubrir necesidades estructurales", afirma.

Desde la asociación insisten en trasladar esta situación a la Administración, subrayando la importancia de actuar en esta etapa porque "el apoyo que reciban ahora va a determinar su desarrollo futuro". Asimismo, anima a las familias a presentar reclamaciones formales para impulsar a Educación a actuar.