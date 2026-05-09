Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 9 de mayo de 2026

Zarzuela

‘La Verbena de la Paloma’

La Compañía Materlírica España, con ballet y coreografía de Mari Carmen Serrano, pondrá en escena La Verbena de la Paloma, con libreto de Ricardo de la Vega, música de Tomás Bretón y bajo la dirección musical de José Colomé y Pablo Gutiérrez.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Festival de los Patios

María Terremoto presenta ‘Manifiesto’

María Terremoto presenta su disco, Manifiesto, a las 22.00, en el Cine Fuenseca. A la misma hora, en el entorno de La Calahorra, se celebra la segunda velada del festival Cruzando el Río y, también a las 22.00 horas, en la Casa de las Campanas, se presenta el espectáculo El Tablao, la Pataíta de Antonio.

CÓRDOBA. Cine Fuenseca, Calahorra y Casa de las Campanas. Varias. 22.00 horas.

Homenaje a Manuel Piedrahita

Rotulación de una plaza y acto público por el periodista baenense

Baena homenajeará hoy al periodista Manuel Piedrahita Toro en un acto en el que se reconocerá su trayectoria con una plaza y la divulgación que hizo del aceite y el judío.

BAENA. 19.00 horas: rotulación de la plaza Manuel Piedrahita Toro. 20.00 horas: acto público en el Teatro Liceo.

Música

Actuación de Maldita Nerea

El grupo murciano liderado por Jorge Ruiz Flores celebra su aclamada trayectoria con el espectáculo único 15 años y un Secreto. Entradas anticipadas: vivaticket.es.

CÓRDOBA. Sala Impala. Chinales, 64. 22.30 horas.

Mercadillo solidario

‘No te olvides de ayudar a aquellos que olvidan’

La Asociación San Rafael de Alzheimer y otras Demencias organiza un mercadillo solidario con una amplia variedad de estands de artesanía,productos solidarios, dulces caseros y una gran tómbola junto a la actuación del Coro Amigos de la Casa Sevilla.

CÓRDOBA. Oratorio San Felipe Neri. Plaza San Felipe Neri. 11.00 horas.

Música

Concierto de Los Escarabajos

Actuación especial del grupo Los Escarabajos con su particular homenaje a The Beatles, viajando atrás en el tiempo. Entradas anticipadas en entradium.com.

CÓRDOBA. Sala Long Rock. Teniente Braulio Laportilla, 6. 19.00 horas.

Música

Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral

Dentro del nuevo ciclo de primavera, la Orquesta y Coro de la Catedral interpretarán Dios en la Ópera (Arias sacras). La entrada es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Mézquita-Catedral. Cardenal Herrero, 1. 20.30 horas.

Festival Primavera de Córdoba

Concierto del Coro Brouwer

Naturaleza coral es un espectáculo que invita a hacer un recorrido por las diferentes formas en las que los compositores de los últimos 75 años han conectado y transmitido la naturaleza a través de las obras para coro, tanto a capela como con acompañamiento instrumental. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Iglesia de la Merced. Colón, s/n. 21.30 horas.

Cultura y diversión

‘Zona Neo’ y sesión de ‘A jugar a la Casa’

Zona Neo Juegos, para jóvenes de 14 a 20 años, que ofrecerá juegos de mesa y de rol, de 19.00 a 21.00 horas y de 19.30 a 03.00, será el escenario de una nueva sesión de A jugar a la Casa, en la que serán protagonistas los juegos de roles ocultos.