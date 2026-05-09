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Los fallecidos en Córdoba el sábado 9 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 10 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuel Mora Martínez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio San Rafael.

María Carmen Romero Jiménez

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio La Fuensanta.

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