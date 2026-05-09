El exdirector general de Salud Pública de la Junta carga contra el Gobierno por la gestión del brote de hantavirus: “La alarma la generan ellos”

Los veterinarios siguen con cautela el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius y analizan la evolución de la situación con una idea de base, se trata de un virus del que, a su juicio, “ya se conocen prácticamente todos los detalles”. En Córdoba, una de las voces que ha entrado con más contundencia en el debate es la de José María de Torres, presidente del Colegio de Veterinarios, que además fue director general de Salud Pública de la Junta de Andalucía entre 2019 y 2022, durante la pandemia.

De Torres asegura que, desde el punto de vista sanitario, el brote “no es motivo de alarma”, pero sostiene que el problema está en cómo se está gestionando y comunicando. De hecho, considera que la actuación del Gobierno central no solo no ayuda a rebajar la inquietud, sino que contribuye a generarla, algo que interpreta como una señal de que “no se ha aprendido nada” tras lo vivido con el covid.

Falta de coordinación y consenso

El presidente del Colegio insiste en que, en un episodio de este tipo, lo prioritario debería ser aplicar principios básicos de salud pública, como aislar, hacer muchas pruebas y mover lo menos posible a la gente, con el objetivo de “no asumir riesgos que no debemos”. En su lectura, la clave no es sobreactuar, sino actuar con prudencia y método, evitando improvisaciones que puedan tener efectos secundarios, entre ellos, alimentar una alarma social que, subraya, no se corresponde necesariamente con la realidad epidemiológica del virus.

Lucía Feijoo Viera

En ese marco, De Torres pone en duda la decisión de España de acoger al barco en Canarias y, sobre todo, cuestiona el modo en el que se ha desarrollado el operativo. A su juicio, ante situaciones así, las administraciones deben actuar de forma “coordinada y consensuada”, y el Ejecutivo tiene que ser “claro y transparente” en su comunicación. Según su planteamiento, cuando el mensaje público no es nítido —o cuando no se percibe una hoja de ruta compartida— aumenta la incertidumbre y se multiplica la desconfianza.

También desde el plano organizativo, plantea que el Ministerio de Sanidad debería haber convocado el Consejo Interterritorial para diseñar y coordinar el protocolo con las comunidades autónomas, que, recuerda, son las que tienen las competencias en materia sanitaria. Aunque admite que “muchas veces hay que improvisar”, sostiene que incluso cuando hay que tomar decisiones rápidas debe prevalecer el principio de precaución y una actuación cohesionada.

Vista del crucero MV Hondius donde se han registrado los primeros casos del brote de Hantavirus, al llegar a Cabo Verde esta semana. / EUROPA PRESS

"No hemos aprendido nada de la pandemia"

Esa falta de coordinación es, precisamente, lo que le lleva a una conclusión crítica. A su entender, la pandemia no ha dejado estructuras ni protocolos suficientemente consolidados para responder a este tipo de situaciones con una respuesta común. Y advierte de un contexto que, en su opinión, obliga a tomárselo en serio: en un mundo global, este tipo de episodios, con desplazamientos, movilidad internacional y riesgos importados, pueden ser cada vez más frecuentes. “La falta de consenso genera alarma social”, resume.

Respecto a la ciudadanía, considera que las administraciones deben ser capaces de transmitir seguridad y evitar que se instale el miedo como reacción automática, recordando que en estos años se han normalizado hábitos preventivos como la mascarilla o el gel hidroalcohólico. Y remata su pronóstico: “Esto es una crisis sanitaria que, como siempre, se convertirá en una crisis política”.