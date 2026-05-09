Córdoba tendrá una treintena de obras en marcha durante este verano: los detalles de todas las intervenciones

Córdoba tendrá en marcha durante el verano al menos una treintena de obras de calado, a la que se sumarán aquellos trabajos que suelen ejecutarse durante los meses estivales por generar menos molestias que en otras épocas. La mayoría de las obras que no pararán entre junio y septiembre proceden de proyectos que, o bien llevan en ejecución un tiempo o están empezando ahora y todavía les queda un plazo de ejecución largo por delante. Todas las que aparecen en la lista, en mayor o menor medida, son obras significativas, ya sea por su presupuesto o por lo que implican -recuperar espacios históricos, por ejemplo, o cubrir una demanda de mucho tiempo-.

Las más costosas

Las obras más costosas son también aquellas que se extienden más en el tiempo. La primera de la lista es la urbanización de los terrenos de La Rinconada donde se ubicará el parque logístico Gran Capitán, el parque empresarial que irá justo al lado de la Base Logística del Ejército de Tierra. Esta misma semana se ha firmado el acta de replanteo, lo que da comienzo oficial a la obra. Los promotores quieren que el parque esté funcionando el segundo semestre de 2028 y en él se invertirán unos 40 millones de euros. Lo que casi con total seguridad no empezará en verano es la obra de la propia BLET, la que supondrá la construcción de los edificios, pues se trata de un proceso de licitación bastante extenso al ser un contrato de casi 400 millones y numerosas empresas las que se presentan.

Unas obras que empiezan y otras que acaban

Durante el verano seguirá la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste, cuyos trabajos se iniciaron en abril de 2024 con un coste de más de 30 millones y un plazo de 25 meses. Las lluvias han retrasado los trabajos, que continuarán a lo largo de este año.

Obras de urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste. / Víctor Castro

Presupuesto similar es el que tiene la primera fase de la ronda Norte, que se ejecutará entre las glorietas del Hipercor y del centro comercial La Sierra. Son casi 30 millones para un proyecto iniciado en octubre del año pasado y que no acabará, al menos, hasta dentro de dos años y medio. Mucho antes, este mismo año, debe estar terminado el tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir, que conlleva también hacer una zona verde en el entorno. Las obras están durando más de lo previsto por varias causas, entre ellas, el tren de borrascas de principios de año. Los trabajos iban a empezar en verano de 2023 y a durar dos años. La última gran obra, en cuantía, es la de la nueva comisaría, que también lleva algo de retraso, dado que debía estar acabada a finales del año pasado. De momento, sí se ve claramente el avance para unos trabajos en los que Interior ha invertido 19 millones de euros.

Aspecto que presenta el edificio de la futura comisaría de la Fuensanta. / Manuel Murillo

Recuperación y demandas

En el siguiente bloque de obras que estarán activas este verano, y atendiendo a la cuantía, hay intervenciones que cubrirán demandas históricas y que recuperarán edificios cerrados durante años. Cinco millones invierte la Diputación en la rehabilitación de los colegios provinciales del Figueroa, que estará lista para mediados del año que viene; y cuatro millones destina el Cabildo a la restauración de la Macsura de la Mezquita-Catedral, una obra que lleva activa más de dos años y que no acabará hasta 2027. Estos trabajos se suman a los que se llevan a cabo en la Mezquita-Catedral para recuperar las zonas afectadas por el incendio de agosto.

Trabajos en la macsura de la Mezquita-Catedral. / VÍCTOR CASTRO

Para verano se espera que pueda comenzar una nueva fase del anillo verde, en este caso, el parque Poniente-Miralbaida, que costará cinco millones, y en los mismos meses continuará la construcción del centro cívico Noroeste, con una inversión de 4,4 millones y que acabará en febrero de 2027. Si todo va bien, para septiembre comenzará una intervención largamente demandada, la conexión de Las Quemadas con la A-4, que costará más de tres millones, y ya debería estar urbanizada la tercera fase del parque logístico de la carretera de Palma. También debería estar prácticamente finalizado el nuevo centro de salud de El Naranjo, donde la Junta ha invertido 3,6 millones y con la obra iniciada a principios de 2025.

Obras de construcción del Centro Cívico Noroeste. / Manuel Murillo / COR

Obras culturales

El apartado cultural también acumula varios de los proyectos que estarán activos durante los meses estivales. Entre esas iniciativas hay varias municipales, como la recuperación de los conventos de Regina y Santa Clara. La primera fase de la obra del segundo tiene que estar a punto de terminar (si no se alarga de nuevo), mientras que la obra de Regina se extenderá hasta final de año. Entre ambos suman un desembolso de más de tres millones.

Trabajos en el antiguo convento de Regina. / A. J. GONZÁLEZ

Siguiendo con el apartado cultural, para verano o justo después deberían estar rehabilitados los baños árabes de San Pedro, que la Junta recupera para abrirlos al público. La intervención, que comenzó en mayo del año pasado, está cifrada en 1,6 millones de euros.

Fuera del apartado cultural, pero con cifras de inversión más o menos parecidas, también se encuentra la intervención que la Gerencia de Urbanismo hará en la calle Sierra Nevada, al lado de Las Palmeras, y que conectará Huerta de Santa Isabel Oeste con la carretera de Palma. Esta semana se firmará la adjudicación y podrá empezar la obra, que durará 14 meses.

La calle Sierra Nevada, que discurre junto a Las Palmeras, pasará de dos a cuatro carriles. / A. J. GONZÁLEZ

Para después de Feria está previsto el inicio del cerramiento de las fachadas de Preferencia y Fondo Sur de El Arcángel, que iba a empezar en marzo, pero se retrasa por la ocupación festiva de El Arenal. Esta obra debería estar acabada a final de año tras una inversión municipal que se sitúa en torno al millón de euros. También es municipal la obra del nuevo puente de Alcolea, que se alarga mucho más de lo esperado. La última fecha de finalización que se ha dado es julio de este año, tras concederse la tercera prórroga a la empresa. La intervención, cabe recordar, se inició en 2023 e iba a durar siete meses. El presupuesto también es de un millón de euros.

Alcázar

En verano seguirán, y se espera que acaben en noviembre, las obras en el Salón de los Mosaicos y la Torre del Homenaje del Alcázar, que han estado paradas seis meses. También debería empezar una intervención cercana, la que pretende recuperar una entrada histórica a Caballerizas con una plaza ajardinada. Esta última costará medio millón y ya está adjudicada.

Recreación de los parterres en torno a las palmeras, con aromáticas dentro y los bancos alrededor. / CÓRDOBA

También en la zona del casco histórico estará activa la construcción del centro de recepción de visitantes de la Sinagoga, una obra adjudicada a finales de 2025, mientras que para septiembre u octubre tiene que estar acabado el arreglo de los accesos al cementerio de la Fuensanta. Cabe recordar que la carretera colapsó y ahora Urbanismo trabaja para arreglarla, ya que no solo se usa para ir al camposanto, sino para algunas parcelaciones de la zona.

Otra intervención iniciada por Urbanismo recientemente, pero que durará algo más, será la de la primera fase de la recuperación de la sede de la Real Academia de Córdoba en la calle Ambrosio de Morales. Esta obra, que comenzó en abril, durará ocho meses y costará cerca de 600.000 euros.

Obras en la sede de la Real Academia en Ambrosio de Morales. / A. J. GONZÁLEZ

Podría estar en obras en verano, si se le dan un impulso a los trabajos, la pasarela que salvará el arroyo Pedroches accediendo al parque de Levante desde el instituto Gran Capitán. También debería empezar, aunque está pendiente la adjudicación definitiva, la reforma del antiguo colegio Lucano por parte de la Universidad a Distancia (UNED), que destinará unos 400.000 euros para establecer allí su sede de Córdoba.

Iniciativa privada

Antes de abordar la iniciativa privada también cabe señalar otras obras que estarán activas en verano, aunque tengan un presupuesto menor. Por ejemplo, se estará reformando la ermita de la Aurora -que se devolverá a los vecinos-, y se pretenden hacer algunas obras complementarias en el parque del Canal.

Ermita de la Aurora. / VÍCTOR CASTRO

Dentro de la iniciativa privada seguirán varias obras de hoteles, entre ellas, las del cuatro estrellas que se construye detrás de la gasolinera del Campo de la Verdad (un IBIS), cuyas obras han estado paradas a consecuencia de la huelga de gruistas (ya finalizada), o el cinco estrellas de la calleja de la Flores, si resuelve los problemas surgidos durante su construcción, que quedó paralizada por problemas entre los socios.

La Fundación Kutxabank, por su parte, tiene el objetivo de finalizar la intervención en el Palacio de Viana y también debería empezar, porque ya tiene todos los permisos, la ampliación de la fábrica de Hitachi Energy.

Fábrica de Hitachi en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ