Dónde comer con vistas en Córdoba: cinco restaurantes para disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva

Córdoba no solo se disfruta a ras de calle, perdiéndose por los rincones de la Judería. Desde las azoteas de algunos restaurantes, la ciudad se abre ante el comensal con unas vistas únicas. Son rincones privilegiados donde comer al aire libre, disfrutando del buen tiempo de primavera que ya abraza a la ciudad.

Desde el entorno de la Mezquita-Catedral hasta la Ribera, estos restaurantes combinan buena cocina con algunas de las mejores vistas de la ciudad.

Casa Pepe de la Judería

Hablar de Casa Pepe de la Judería es hablar de historia de Córdoba. Fundada en 1928, esta emblemática taberna de la calle Romero se ha convertido en un clásico tanto por su cocina como por su singular espacio.

Azotea de Casa Pepe de la Judería. / Guía Repsol

El restaurante se articula en torno a un patio andaluz, pero uno de sus grandes atractivos es su terraza, abierta sobre los tejados de la Judería, con la imponente torre de la Catedral de fondo. Desde allí, la experiencia va más allá de la gastronomía. En la mesa, no faltan platos como el salmorejo, el flamenquín o el rabo de toro, elaborados con producto de cercanía y recetas que respetan la tradición.

Casa Pedro Ximénez

En plena calle Deanes, a pocos pasos de la Mezquita-Catedral, Casa Pedro Ximénez es uno de esos locales donde tradición y ubicación juegan a favor. Su propuesta gira en torno a la cocina cordobesa de siempre, con producto cuidado y recetas reconocibles, aunque también es posible encontrar preparaciones más innovadoras como el tataki de atún o el confit de pato.

Vista de la torre de la Catedral desde Casa Pedro Ximénez. / Córdoba

Pero si hay algo que marca la diferencia es su entorno: desde las mesas de su azotea se puede disfrutar de vistas directas a la torre de la Mezquita-Catedral. Además, figura entre los restaurantes mejor valorados por los usuarios en TripAdvisor, lo que refuerza su popularidad tanto entre turistas como locales.

La Taberna del Río

En la ribera del Guadalquivir, La Taberna del Río se ha consolidado como uno de los lugares más atractivos para comer con vistas en Córdoba. Su ubicación permite contemplar algunos de los iconos de la ciudad mientras: el Puente Romano, la Torre de la Calahorra y el propio río.

Cuenta con terraza y azotea, dos espacios especialmente demandados. Su cocina combina base tradicional con toques contemporáneos, lo que la convierte en una opción versátil tanto para una comida informal como para una ocasión especial.

Taberna Nº10

Situada en la calle Romero, en pleno corazón de la Judería, Taberna Nº 10 destaca por su ubicación privilegiada y su ambiente ligado a la tradición cordobesa. A escasos metros de algunos de los principales monumentos de la ciudad, este espacio ofrece una experiencia muy vinculada al entorno histórico. Desde el propio restaurante se definen como "un bar de tapas con alma de bodega".

Azotea de la Taberna Nº10. / Córdoba

Desde sus mesas se respira el ambiente de la Judería de Córdoba. Su terraza respira la calma de la plaza del Cardenal Salazar y, desde arriba, se tienen vistas a este espacio icónico de la ciudad y al resto del barrio.

Horno de San Luis

También muy cerca de la Mezquita-Catedral se ubica el Horno de San Luis, un lugar que ofrece una propuesta diferente dentro de esta selección. Aquí, además de la gastronomía, el ambiente juega un papel clave.

Terraza del Horno de San Luis. / Córdoba

El restaurante cuenta con patios y espacios interiores cuidados al detalle, pero uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de disfrutar del aire libre en pleno casco histórico, con una azotea desde la que contemplar parte del conjunto de la Mezquita. Su carta mezcla tradición y fusión, con platos clásicos reinterpretados, junto a una oferta de coctelería y música en directo que lo convierte en un lugar especialmente atractivo para la noche.

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En definitiva, Córdoba también se saborea desde las alturas. Estos restaurantes demuestran que una buena comida puede ir acompañada de panorámicas únicas, ya sea junto a la Mezquita-Catedral, entre los tejados de la Judería o con el Guadalquivir como telón de fondo. Porque, en una ciudad con tanta historia, a veces basta con sentarse a la mesa en el lugar adecuado para disfrutarla desde otra perspectiva.