El cielo de Córdoba deja al Custodio en el Juramento: la lluvia impide la procesión de San Rafael

La imagen de San Rafael, Custodio de la ciudad, no pudo finalmente realizar su procesión por las calles debido a las inclemencias meteorológicas, frustrando así una esperada cita en el calendario cofrade de la capital.

Amenaza de lluvia

La salida estaba prevista para las 19.00 horas desde la iglesia del Juramento de San Rafael, donde desde mucho antes comenzaron a congregarse fieles y devotos con la esperanza de que el tiempo ofreciera una tregua. Sin embargo, la amenaza constante de lluvia y la inestabilidad atmosférica obligaron a suspender el recorrido procesional, una decisión recibida con resignación y tristeza entre los numerosos asistentes que aguardaban en las inmediaciones del templo.

La procesión debía rememorar, un año más, la aparición del Arcángel al Padre Andrés de las Roelas en 1578, episodio fundamental en la devoción cordobesa al Custodio. El cortejo tenía previsto recorrer algunos de los enclaves más representativos del casco histórico, atravesando barrios y plazas hasta llegar a la basílica de San Pedro.

Tampoco pudieron contemplarse en la calle los estrenos previstos para este año, entre ellos la cruz alzada completamente dorada por Rafael Barón.

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Pese a que la procesión no pudo desarrollarse, muchos fieles pasaron durante la tarde por el interior de la iglesia del Juramento, acompañando al Custodio en una jornada marcada por el recogimiento y la decepción. Córdoba se quedó sin ver a San Rafael recorrer sus calles, aunque no sin renovar, una vez más, el vínculo histórico y espiritual que une al arcángel con su ciudad.