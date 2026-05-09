CCOO asegura que Correos necesita un 40% más de plantilla en Córdoba para afrontar las elecciones andaluzas y el proceso de regularización de migrantes

Correos afronta en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España y con una amplia dispersión territorial, dos procesos de enorme complejidad y gran volumen de gestión: las elecciones autonómicas y el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Para CCOO, ambos procesos requieren un importante refuerzo organizativo y de plantilla que garantice tanto la calidad del servicio postal público como el normal desarrollo del voto por correo y de los trámites de regularización, según una nota remitida por el sindicato a los medios de comunicación, este sábado.

Insuficiente política de contratación

En este sentido, la Sección Sindical de CCOO en Correos de Córdoba advierte de que la actual política de ajuste y contratación cero impulsada por la Dirección de la empresa pública resulta claramente insuficiente para afrontar con garantías esta situación excepcional. El sindicato considera imprescindible un refuerzo extraordinario de plantilla cercano al 40 % para evitar el deterioro del servicio y la sobrecarga laboral que ya están sufriendo numerosos centros de trabajo.

La organización sindical denuncia que la falta de personal afecta de manera generalizada a oficinas y unidades de reparto de toda la provincia, existiendo centros que trabajan muy por debajo de sus necesidades reales de plantilla. Algunos ejemplos especialmente preocupantes son los de Córdoba capital, en donde falta personal en todas las unidades de reparto, teniendo que asumir el trabajo de las vacantes que han ido surgiendo en los últimos años por jubilaciones, traslados o consolidaciones de puestos de Jefatura en otras oficinas, sin que en las tres últimas adjudicaciones del concurso de traslados saliera una mínima plaza en su lugar.

Además, CCOO critica que no se cubren las bajas por incapacidad temporal, como está pasando por ejemplo en Peñarroya, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Montilla o Lucena. En estas dos últimas poblaciones hay necesidad urgente de personal en el turno de mañana pero la empresa se niega sistemáticamente a reorganizar turnos para que personal adscrito al turno de tarde pueda solicitar el de mañana, situación que también se vive en Córdoba capital.

Problemas también en la provincia

Otro ejemplo de la falta de personal es el de Doña Mencía, un pueblo con 4.465 habitantes en el que no hay ningún cartero adscrito a la oficina del pueblo, por lo que tienen que cubrir el reparto carteros y carteras de Baena. Mientras, en poblaciones como Palma del Río y La Carlota, trabajadores y trabajadoras que están a media jornada y que estaban los primeros para asignarles una jornada completa, no se les ha asignado en la última adjudicación en concurso de traslados.

Según CCOO, en las oficinas se está priorizando la venta de seguros AXA o el proceso de regularización de personas migrantes, lo que puede suponer un riesgo para la correcta admisión, curso, tratamiento y entrega en tiempo y forma del voto por correo.

En este sentido, el sindicato explica que hay oficinas con alta afluencia de solicitantes de regularización que puedan ver afectada la operativa del voto por correo como son la Oficina Principal (OP) situada en la calle Cruz Conde, la Sucursal 1 (Sector Sur) y la Sucursal 4 (Libia), en la que trabajadoras a media jornada tienen que hacer horas complementarías. Las poblaciones más perjudicadas por todo esta falta de personal en oficinas de atención al público son Palma del Río, Baena (20.688 y 18.885 habitantes respectivamente) con solamente dos personas para la atención al público, pero también Lucena y Montilla en turno tarde, con solo dos personas en atención al público y una de ellas en ambas localidades a jornada parcial.

CCOO denuncia, además, que la empresa continúa sin cubrir jubilaciones, bajas médicas, permisos o excedencias, obligando a la plantilla restante a asumir una carga de trabajo cada vez mayor. Esta situación se produce precisamente en uno de los momentos de mayor exigencia operativa para Correos, con miles de envíos electorales y una importante afluencia de ciudadanos y ciudadanas en las oficinas postales.

El sindicato alerta de que esta falta de contratación puede ralentizar, e incluso poner en riesgo y colapsar la correcta admisión, tramitación y entrega en plazo tanto de la documentación electoral como de las solicitudes vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes. Del mismo modo, advierte de que la presión asistencial que soportan oficinas y unidades de reparto está incrementando los riesgos para la salud laboral de los trabajadores/as postales, sometidos a elevados niveles de estrés y sobrecarga.

Noticias relacionadas

CCOO considera que garantizar el correcto funcionamiento del servicio postal público exige a la compañía reforzar, de manera urgente, la plantilla en reparto, oficinas y logística; asegurando así que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y acceder con normalidad a los servicios de Correos durante ambos procesos.