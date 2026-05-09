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Bomberos de Córdoba sofocan un incendio en una planta de reciclaje que ha causado una gran columna de humo

El fuego se ha originado en la planta de Recicor al salir ardiendo materiales plásticos

Imagen de archivo de un bombero de Córdoba.

Imagen de archivo de un bombero de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) de Córdoba actúan en la tarde de este sábado en un incendio localizado en una planta de reciclaje. Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, el servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso en torno a las 15.30 horas de este sábado, cuando se alertaba de una columna de humo negro que podía verse desde varios puntos.

Fuentes del 112 y también del Ayuntamiento de Córdoba han confirmado que el incendio se ha producido en la planta de reciclaje Recicor, propiedad del Grupo Barea, y donde se tratan materiales que provienen de la construcción y de las demoliciones.

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Arden materiales plásticos

Las mismas fuentes consultadas han explicado que los bomberos siguen intentando sofocar el incendio, producido al arder materiales plásticos.

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