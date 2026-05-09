Bomberos de Córdoba sofocan un incendio en una planta de reciclaje que ha causado una gran columna de humo

Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) de Córdoba actúan en la tarde de este sábado en un incendio localizado en una planta de reciclaje. Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico, el servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso en torno a las 15.30 horas de este sábado, cuando se alertaba de una columna de humo negro que podía verse desde varios puntos.

Fuentes del 112 y también del Ayuntamiento de Córdoba han confirmado que el incendio se ha producido en la planta de reciclaje Recicor, propiedad del Grupo Barea, y donde se tratan materiales que provienen de la construcción y de las demoliciones.

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Arden materiales plásticos

Las mismas fuentes consultadas han explicado que los bomberos siguen intentando sofocar el incendio, producido al arder materiales plásticos.