El Ayuntamiento de Córdoba hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), acometerá una serie de reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de que comience la temporada. Para ello, el Imdeco ha sacado a licitación un contrato, por algo más de 22.000 euros, con el que se pretenden llevar a cabo algunas reformas, como mejoras en las escaleras del vaso de la piscina, en la zona del restaurante o la colocación de más sombras.

Según se explica en el pliego de condiciones, en el caso de los accesos al vaso de la piscina, se resolverán problemas de anclajes de pasamanos y escaleras. Se ha detectado que, por el uso recreativo de la piscina, el pasamanos de la escalinata ha acabado cogiendo holgura resultando "ineficaz" en su función, que no es otra que ayudar a los bañistas a entrar o salir del agua.

Una persona toma el sol en las instalaciones de la piscina municipal de la Fuensanta. / A. J. GONZÁLEZ

En cuanto a las escaleras que se encuentran repartidas por todo el vaso, ha ocurrido lo mismo, por el uso han cogido holgura. En estas escaleras se ha detectado, además, que, dadas sus características, los usuarios para colocar el pie en el peldaño más bajo deben de agacharse o colocarse en cuclillas y desde esa postura iniciar el levantamiento de todo el peso corporal. Lo que se hará, además de mejorar los anclajes, es poner uno o dos escalones más que favorezcan la salida de la piscina de una forma ergonómica.

Mejora de la zona de restaurante de la piscina de la Fuensanta

La intervención se centrará también en la parte de restaurante de la piscina. En este caso, se renovará la solería tanto de la cocina como de la zona de barra, pues las baldosas se encuentran actualmente en mal estado y su disposición no facilitan la limpieza ni los procesos de desinfección que exigen las recomendaciones sanitarias.

Usuarios en la piscina municipal de la Fuensanta, durante una pasada temporada. / A. J. GONZÁLEZ

Aumento de la superficie de sombra en la piscina

El contrato también servirá para aumentar la superficie de sombra en la piscina. Por un lado, se colocará otra pérgola de 32 metros cuadrados (ya hay una) en la parte de restauración. Y lo mismo se hará en las zonas ajardinadas, donde también se ganará sombra, pero no con pérgolas ancladas al suelo (algo que está prohibido en partes de jardín), sino con la colocación de pesas de hormigón en la estructura que se coloque.

Sustitución de las losas de playa que estén estropeadas

Por último, la intervención también prevé reordenar las baldosas de playa que hay alrededor del vaso de la piscina principal, aunque no se aboga por una sustitución completa. En este caso, se reordenarán las que hay y se sustituirán las que presenten fisuras, grietas, golpes o evidencias de que se van a romper dentro de poco. Con la reordenación, las nuevas baldosas, que serán antideslizantes, se colocarán en la zona más pegada al vaso.