Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana

La Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), que representa a pequeños propietarios y a gestores de viviendas de uso turístico, ha realizado durante la última semana de abril y los primeros días de mayo una encuesta entre sus miembros para valorar la ocupación prevista para el mes de mayo, recogiendo una ocupación media del mes del 56,8% y del 86,1% los fines de semana, rozando el lleno los dos fines de semana de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Según detallan desde Avacor, ha participado el 46% de los miembros del colectivo, ofreciendo una muestra amplia y representativa de la situación del sector de las viviendas de uso turístico (VUT). La encuesta muestra unos niveles moderados de ocupación en Córdoba durante el mes de mayo, con una fuerte concentración en todos los fines de semana, principalmente, los dos de feria, y más el primero (95%) de ocupación.

Concentración en los fines de semana

En términos de ocupación global durante todo el mes, los resultados reflejan una distribución heterogénea, de modo que el 10,7% de los encuestados ha alcanzado el 100% de ocupación; el 26,3% se sitúa en el 75%; la mayor concentración se encuentra en niveles medios, con un 46,3%, registrando una ocupación del 50%; sólo el 17,9% ha tenido una ocupación más reducida, en torno al 25%. Estos datos evidencian un comportamiento moderado del mercado, con predominio de ocupaciones intermedias.

Candados para llaves de un alojamiento turístico. / AJ González / COR

Sin embargo, al analizar exclusivamente la ocupación durante los fines de semana, se observa un cambio significativo, el 53,6% ha alcanzado el 100% de ocupación en estos períodos, mientras el 35,7% ha registrado un 75%, sólo una minoría presenta niveles inferiores, con el 7,1% en el 50% y el 3,6% con una ocupación del 25%.

Esta diferencia pone de manifiesto "una clara concentración de la demanda turística" en los fines de semana, fenómeno habitual en destinos urbanos como Córdoba, y sobre todo, durante este mes de mayo temporada alta en la capital, donde "las escapadas cortas siguen siendo el principal motor del sector".

En conclusión, el mes de mayo presenta una ocupación general "moderada" para las viviendas de uso turístico asociadas a Avacor, pero "con una alta intensidad de demanda durante los fines de semana". Esta tendencia confirma "la importancia de estos períodos para la rentabilidad del sector" y sugiere "la necesidad de seguir impulsando estrategias que fomenten la ocupación también entre semana".

Esperan las reservas de última hora

De este modo, con el Concurso de Cruces, el Festival de los Patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud, las perspectivas de ocupación en las viviendas de uso turístico son "muy positivas", aunque "no tanto como el año pasado", si bien esperan que "se recupere con las reservas de última hora, pero con precios algo más a la baja que en años anteriores".

Patio de Ocaña, 19. / AJ González / COR

Desde la asociación explican que las VUT ofrecen "una oferta distinta a hoteles y apartamentos turísticos, ya que los clientes son grupos de amigos, familias y visitantes que buscan estancias flexibles, lugares amplios con más espacio, y sobre todo propietarios cercanos, que reciben presencialmente a sus huéspedes y dan recomendaciones locales de ocio, restauración, supermercados, información turística, etc".

Además, remarcan que "la ocupación de mayo es media, sólo muy alta los fines de semana, similar a años anteriores, con una fuerte concentración de reservas en los días clave, fines de semana y, sobre todo Feria, con una alta rotación en estancias cortas".

En cuanto a la recuperación de la alta velocidad con Málaga, comentan que se prevé "favorable" para las viviendas turísticas, recuperando el 15% de reservas perdidas en Semana Santa, resaltando que "las VUT captan una parte importante del turista que combina destinos o realiza escapadas más espontáneas", a lo que agregan que "la mejora de la conectividad facilita este flujo, especialmente desde la Costa del Sol, lo que puede traducirse en un aumento de reservas, incluidas las de última hora".

Los precios

Respecto a los precios, desde Avacor señalan que "en viviendas de uso turístico se observa una tendencia clara al alza en los fines de semana, principalmente el primero de feria". No obstante, aseguran que "este mercado es especialmente dinámico: los precios pueden ajustarse rápidamente en función de la ocupación y la cercanía de las fechas".

Así, destacan que "en los días de mayor demanda, las tarifas suelen alcanzar niveles altos, como viene siendo habitual en otros años, sin embargo los días entre semana --lunes a jueves-- han bajado los precios para poder captar más reservas".

En cuanto al comportamiento de las reservas, aseveran que "sí se aprecia una mayor dependencia de las reservas de última hora en comparación con años anteriores". Aún así, para eventos muy señalados como Patios o Feria, "una parte importante de la ocupación se cierra con antelación, conviviendo ambos patrones: planificación anticipada y decisiones de última hora", apostillan.

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En conjunto, desde la asociación apuntan que "el escenario para las viviendas de uso turístico en mayo es de alta demanda, precios más moderados entre semana y tensionados al alza los fines de semana y un contexto favorecido por la mejora de las conexiones y la fortaleza del destino Córdoba".