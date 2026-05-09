El antiguo hotel Mariano de Córdoba, escenario de un nuevo incendio este sábado

Los bomberos de Córdoba han intervenido en la tarde de este sábado por un incendio en el edificio del antiguo hotel Mariano, situado en el número 60 de la avenida de Cádiz, tras recibirse un aviso alrededor de las 18.50 horas.

La actuación se desarrolló sin que se registraran personas afectadas. El inmueble, que permanece cerrado y en estado de deterioro desde hace años, ya ha sido escenario de varias intervenciones anteriores, especialmente por incendios originados en la zona del sótano. Los efectivos desplazados lograron controlar la incidencia sin mayores consecuencias.

Un hotel pendiente de rehabilitación

El antiguo hotel Mariano protagonizó titulares en marzo de 2025 con el anuncio de su recuperación. La Gerencia Municipal de Urbanismo tramitó entonces la licencia para reformar y reabrir el inmueble como un hotel de cuatro estrellas y más de 100 habitaciones.

Estado en el que se encuentra el hotel Mariano. / Chencho Martínez

Los promotores de esta iniciativa explicaron a este periódico que sus planes eran tener el hotel preparado para abrir justo en esta primavera de 2026. Uno de sus atractivos serían las vistas panorámicas al río y la inversión ascendía a casi diez millones de euros.

Más actuaciones de los bomberos durante el sábado

La jornada de este sábado también ha dejado otras intervenciones para los bomberos de Córdoba, que han atendido avisos por vehículos ardiendo en la zona del Polígono Guadalquivir y una apertura de vivienda, todas ellas sin consecuencias graves.

Además, efectivos del servicio han permanecido durante más de cinco horas trabajando en la extinción de un incendio registrado en una planta de reciclaje situada en la carretera de Guadalcázar.