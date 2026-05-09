Por Andalucía y Amama reclaman a Juanma Moreno explicaciones por la crisis de los cribados en un acto electoral en Cañero

La candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, defendieron este sábado en la plaza de Cañero la necesidad de recuperar una sanidad pública “digna, accesible y con recursos suficientes”, y reclamaron explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la gestión de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

Rodríguez aseguró que el caso de los cribados representa “un nuevo ejemplo del abandono que sufren las mujeres andaluzas por parte del Gobierno andaluz” y lo enmarcó en una política continuada de recortes en igualdad y prevención de la violencia de género. En este sentido, recordó que el Ejecutivo andaluz no ha puesto en marcha el plan para erradicar la violencia de género comprometido en 2020 y criticó el cierre del centro de atención a mujeres con adicciones de Mijas, así como la financiación pública a asociaciones antiabortistas. La candidata de Por Andalucía afirmó que Moreno “no apuesta por las mujeres” y denunció que el presidente andaluz “ha desarrollado estas políticas sin necesidad de Vox”.

Imagen de archivo de una protesta convocada en Córdoba por la crisis de los cribados. / VÍCTOR CASTRO

"La vergüenza por el caso de los cribados lo va a perseguir allá donde se meta"

Asimismo, sostuvo que “la vergüenza por el caso de los cribados del cáncer de mama lo va a perseguir allá donde se meta”. Rodríguez reclamó que antes de la cita electoral del 17 de mayo las mujeres afectadas “conozcan la verdad” y exigió al presidente andaluz que “dé la cara y explique qué ha pasado con los cribados del cáncer de mama”. A su juicio, este caso constituye “uno de los mayores abandonos de la historia de la sanidad de este país y de esta comunidad autónoma”.

“La sanidad pública era la joya de la corona de Andalucía”

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, reivindicó la recuperación de la sanidad pública andaluza y lamentó el deterioro sufrido en los últimos años. “La sanidad pública era la joya de la corona de Andalucía”, señaló, recordando que anteriormente las citas médicas y derivaciones a especialistas se realizaban en plazos mucho más reducidos.

Protesta por la crisis de los cribados celebrada en Córdoba. / Víctor Castro

Claverol defendió que “sin salud no hay nada” y advirtió de que la falta de atención sanitaria “en tiempo y forma” está afectando gravemente a miles de personas enfermas y a sus familias. La presidenta de Amama mostró además su indignación por la gestión de los cribados de cáncer de mama y criticó que Moreno “todavía no haya explicado qué ha pasado”.

"El Gobierno andaluz priorizó los votos y mantenerse en el poder"

Según señaló, el Gobierno andaluz priorizó “los votos y mantenerse en el poder” antes que atender a las mujeres afectadas. Asimismo, alertó de que en los distintos municipios que visita la asociación continúan apareciendo mujeres “a las que jamás se les ha realizado una ecografía”, una situación que calificó de “inadmisible”.

Protesta en Córdoba por la crisis de los cribados. / VÍCTOR CASTRO

Claverol concluyó haciendo un llamamiento a defender la sanidad pública en las próximas elecciones andaluzas, especialmente entre las personas enfermas, pacientes crónicos y familias afectadas por problemas de salud.