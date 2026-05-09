Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en CórdobaBanco azul AdamuzGuardia civil BaenaHijo con autismoEl tiempoHantavirus, en directoUna plaza desapercibidaIngreso MínimoGestión del hantavirusEmpleo públicoFallecida Puente GenilFin huelga gruistasCoto CórdobaCCFComer con vistas en CórdobaVandalismo TorosHostelería calorGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

17 de mayo

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

La empresa postal ha gestionado más de 17.000 solicitudes en la provincia andaluza, casi la mitad se tramitaron de forma telemática

Imagen de archivo del sobre que se utiliza para votar en las elecciones andaluzas.

Imagen de archivo del sobre que se utiliza para votar en las elecciones andaluzas. / A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Correos ha admitido 17.183 solicitudes de voto por correo de cordobeses que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el 17 de mayo. De las 17.183 solicitudes de voto por correo admitidas, 8.865 se han gestionado en la red de oficinas postales y 8.318 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico (DNI-e).

A nivel andaluz, Correos ha admitido un total de 178.540 solicitudes, 97.829 presentadas en oficinas y 80.711 realizadas de forma telemática. Estas cifras suponen un 1,11% más respecto a las 176.583 solicitudes presentadas en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Andalucía el 19 de junio de 2022, según ha informado Correos.

Elecciones Generales 23 Julio en Córdoba, colegios electorales, calor, colas, ambientes gente votando, voto, urnas. colegio federico garcia lorca

Imagen de archivo de un colegio durante una jornada electoral. / MANUEL MURILLO

Estas cifras suponen un 1,11% más respecto a las 176.583solicitudes presentadas en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Andalucía el 19 de junio de 2022.

Por provincias, es Sevilla donde más gente ha pedido el voto por correo, casi 42.000 personas. Le sigue Málaga, con 31.403. El orden del resto sería el siguiente: Granada (22.362); Cádiz (20.679); Jaén (19.016); Córdoba (17.183); Almería (13.900) y Huelva (12.000).

colocación mesas electorales papeletas urnas en colegio europa para la elecciones andaluzas 2D

Preparación de mesas electorales para unos comicios autonómicos. / A. J. GONZÁLEZ

Los pasos que hay que seguir tras pedir el voto por correo

Tras admitirse las solicitudes del voto por correo, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía envían la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente. Esos envíos se hacen hasta este domingo 10 de mayo.

Según explica Correos, el cartero realiza al menos dos intentos de entrega, y luego, si no se ha coseguido entregar en mano, se deja en la oficina para que se recoja. El personal de Correos siempre comprueba la identidad del votante mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir.

colocación mesas electorales papeletas urnas en colegio europa para la elecciones andaluzas 2D

Sobre de las andaluzas. / A. J. GONZÁLEZ

En el caso de que una persona no haya recibido la documentación o quiera cambiar la dirección de entrega, puede localizar el número de registro de su envío en la web del Censo Electoral. Ahí podrá solicitar la reexpedición de la documentación en cualquier oficina de Correos a otra dirección o a otra oficina de Correos, con plazo suficiente para que Correos se lo pueda hacer llegar.

¿Hasta cuándo se puede votar por correo?

El solicitante tiene de plazo hasta el miércoles 13 de mayo para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura habitual. Hay que ir en persona a votar.

Noticias relacionadas y más

colocación mesas electorales papeletas urnas en colegio europa para la elecciones andaluzas 2D

Sobre de las andaluzas, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

¿Se puede delegar el voto por correo?

. Las personas que solicitaron el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositar el voto, deberán otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre. La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de la fotocopia de su DNI, pasaporte u otro documento oficial identificativo, así como de la fotocopia del documento identificativo de la persona a la que autoriza. Para ello, Correos recomienda utilizar este modelo de autorización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
  2. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  3. Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
  4. Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
  5. Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
  6. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  7. El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores
  8. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

El Ayuntamiento hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

El Ayuntamiento hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana

Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana

El garbanzo cordobés, a punto de conquistar Europa: la DOP de la Campiña ya tiene protección nacional a la espera de Bruselas

El garbanzo cordobés, a punto de conquistar Europa: la DOP de la Campiña ya tiene protección nacional a la espera de Bruselas

CCOO asegura que Correos necesita un 40% más de plantilla en Córdoba para afrontar las elecciones andaluzas y el proceso de regularización de migrantes

CCOO asegura que Correos necesita un 40% más de plantilla en Córdoba para afrontar las elecciones andaluzas y el proceso de regularización de migrantes

La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua

La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua

Una madre denuncia la falta de recursos para su hijo con autismo en un colegio de Córdoba: "Cada día es un sufrimiento"

Una madre denuncia la falta de recursos para su hijo con autismo en un colegio de Córdoba: "Cada día es un sufrimiento"

Córdoba tendrá una treintena de obras en marcha durante este verano: los detalles de todas las intervenciones

Córdoba tendrá una treintena de obras en marcha durante este verano: los detalles de todas las intervenciones
Tracking Pixel Contents