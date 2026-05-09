17 de mayo
Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas
La empresa postal ha gestionado más de 17.000 solicitudes en la provincia andaluza, casi la mitad se tramitaron de forma telemática
Correos ha admitido 17.183 solicitudes de voto por correo de cordobeses que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el 17 de mayo. De las 17.183 solicitudes de voto por correo admitidas, 8.865 se han gestionado en la red de oficinas postales y 8.318 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico (DNI-e).
A nivel andaluz, Correos ha admitido un total de 178.540 solicitudes, 97.829 presentadas en oficinas y 80.711 realizadas de forma telemática. Estas cifras suponen un 1,11% más respecto a las 176.583 solicitudes presentadas en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Andalucía el 19 de junio de 2022, según ha informado Correos.
Estas cifras suponen un 1,11% más respecto a las 176.583solicitudes presentadas en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Andalucía el 19 de junio de 2022.
Por provincias, es Sevilla donde más gente ha pedido el voto por correo, casi 42.000 personas. Le sigue Málaga, con 31.403. El orden del resto sería el siguiente: Granada (22.362); Cádiz (20.679); Jaén (19.016); Córdoba (17.183); Almería (13.900) y Huelva (12.000).
Los pasos que hay que seguir tras pedir el voto por correo
Tras admitirse las solicitudes del voto por correo, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía envían la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente. Esos envíos se hacen hasta este domingo 10 de mayo.
Según explica Correos, el cartero realiza al menos dos intentos de entrega, y luego, si no se ha coseguido entregar en mano, se deja en la oficina para que se recoja. El personal de Correos siempre comprueba la identidad del votante mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir.
En el caso de que una persona no haya recibido la documentación o quiera cambiar la dirección de entrega, puede localizar el número de registro de su envío en la web del Censo Electoral. Ahí podrá solicitar la reexpedición de la documentación en cualquier oficina de Correos a otra dirección o a otra oficina de Correos, con plazo suficiente para que Correos se lo pueda hacer llegar.
¿Hasta cuándo se puede votar por correo?
El solicitante tiene de plazo hasta el miércoles 13 de mayo para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura habitual. Hay que ir en persona a votar.
¿Se puede delegar el voto por correo?
Sí. Las personas que solicitaron el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositar el voto, deberán otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre. La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de la fotocopia de su DNI, pasaporte u otro documento oficial identificativo, así como de la fotocopia del documento identificativo de la persona a la que autoriza. Para ello, Correos recomienda utilizar este modelo de autorización.
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