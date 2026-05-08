Así se verá el impresionante eclipse solar de 2026 en Córdoba: la Luna tapará casi por completo el disco solar

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados en España tendrá lugar el 12 de agosto de 2026: un eclipse total que cruzará el país de oeste a este y será visible desde Galicia hasta Baleares, pasando por Asturias, Aragón o la Comunidad Valenciana. En buena parte de España, el sol se ocultará por completo. En Córdoba, sin embargo, será parcial, pero no por ello menos impresionante.

El eclipse se podrá disfrutar durante el atardecer, ya que sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Por esta razón, habrá que buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste para no perderse el fenómeno. Las probabilidades de cielos despejados, al ser verano, son además elevadas en todo el país.

¿A qué hora se verá el eclipse solar en Córdoba?

Según los datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse solar en la capital cordobesa empezará a las 19.41 horas y durará una hora y 35 minutos. Hay que tener en cuenta que la puesta del sol tendrá lugar a las 21.16 horas. El eclipse no habrá terminado cuando el sol se ponga.

La máxima ocultación sucederá a las 20.37 horas, y el sol, aunque no totalmente, se camuflará casi por completo. La finalización está prevista a las 21.28 horas.

El eclipse parcial del 29 de marzo de 2025 en Córdoba. / Pedro Mengual

¿Qué tipo de eclipse se verá en Córdoba?

Córdoba se encuentra en la mitad sur de la Península Ibérica, fuera de la franja de totalidad, por lo que el eclipse será parcial. La ciudad alcanzará una magnitud de 0,96, lo que significa que casi la totalidad del disco solar quedará cubierta por la Luna. Un espectáculo visual de gran impacto.

En el momento de máxima ocultación, el Sol estará a tan solo 6,6 grados sobre el horizonte, lo que lo convierte en un fenómeno de atardecer de gran belleza visual, aunque exige disponer de un horizonte occidental despejado para poder observarlo correctamente.

¿Dónde se verá el eclipse total en España?

La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y afectará a casi toda la mitad norte peninsular, pasando por capitales como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza y Valencia, hasta llegar a Palma de Mallorca. Se trata del primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

En A Coruña, por ejemplo, el eclipse comenzará a las 19.31 horas y la totalidad durará 76 segundos. En Burgos, la totalidad alcanzará los 104 segundos.

Proyección del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 sobre el mapa de España. / IGM

La franja de sombra total de la Luna no alcanzará la provincia de Córdoba. Sin embargo, con una magnitud de 0,96, la capital cordobesa estará muy cerca del límite, y la oscurecimiento será notable. El cielo se oscurecerá de forma significativa durante los minutos previos y posteriores al máximo.

Consejos para ver el eclipse en Córdoba

Buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste, como miradores, parques elevados o zonas de extrarradio con poca iluminación.

como miradores, parques elevados o zonas de extrarradio con poca iluminación. Usa gafas homologadas de observación solar. Nunca mires directamente al Sol sin protección adecuada.

de observación solar. Nunca mires directamente al Sol sin protección adecuada. Usar aparatos de observación con filtro especial para apreciar mejor la ocultación.

para apreciar mejor la ocultación. Llegar con tiempo para estar ubicado cuando comience el fenómeno.

para estar ubicado cuando comience el fenómeno. Consultar la previsión meteorológica: al tratarse de agosto, las probabilidades de cielo despejado en Andalucía son muy altas.

Noticias relacionadas

El siguiente eclipse total en España

Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente total visible desde España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Después llegará un eclipse anular el 26 de enero de 2028, completando una extraordinaria triada de eclipses ibéricos. El siguiente eclipse total no llegará hasta 2053.