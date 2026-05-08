La Universidad de Córdoba convoca 32 plazas de empleo público para laboratorios y servicios técnicos: requisitos y plazos

La Universidad de Córdoba (UCO) abre una nueva puerta al empleo estable. Según publica este 8 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE), la UCO oferta un total de 32 plazas de personal laboral fijo mediante el sistema de acceso libre.

La primera convocatoria incluye 20 plazas de Técnico Especialista de Laboratorio. El proceso se desarrollará por el sistema de concurso-oposición y reserva dos plazas para personas con una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Para optar a estas plazas, las personas aspirantes deberán contar, entre otros requisitos, con el título de Bachiller o Técnico, una experiencia laboral equiparable o haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. La fase de oposición tendrá una valoración máxima de 60 puntos, mientras que la fase de concurso sumará hasta 40 puntos, con méritos como experiencia profesional, antigüedad y formación.

Laboratorio de la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

Plazas de mantenimiento, obras y equipamiento

La UCO también ha publicado una segunda convocatoria de 12 plazas de personal laboral en la categoría de Técnico Especialista STOEM (Unidad Técnica), igualmente en régimen de personal laboral fijo y por acceso libre. Las plazas se distribuyen en cuatro especialidades:

Electricidad y Electrónica: Tres plazas.

Energía y Agua: Dos plazas.

Edificación y Obra Civil: Dos plazas.

Instalación y Mantenimiento: Cinco plazas.

De estas plazas, una de Instalación y Mantenimiento queda reservada para personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Al igual que en la convocatoria de laboratorios, el procedimiento será de concurso-oposición, con valoración de pruebas y méritos profesionales.

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Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba en el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE. Estas convocatorias suponen una oportunidad relevante para quienes buscan empleo público en Córdoba y para reforzar servicios esenciales en la actividad diaria de la UCO.