Emergencias
La UME despliega en Córdoba y Jaén a 400 efectivos en entrenamientos contra incendios forestales
El Segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias realizará del 11 al 15 de mayo ejercicios con 30 vehículos de extinción, maquinaria pesada y apoyo aéreo si fuera necesario
Córdoba se prepara esta próxima semana para un gran despliegue de entrenamiento frente al riesgo de incendios. El Segundo Batallón de la UME, con sede en Morón de la Frontera, participará entre el 11 y el 15 de mayo en un intenso programa de ejercicios preparatorios de cara a la campaña de incendios 2026. Las maniobras se desarrollarán en Córdoba y Jaén, con la movilización de cerca de 400 efectivos y 30 vehículos de extinción, según ha informado la Unidad Militar de Emergencias en una nota de prensa.
Las jornadas incluirán prácticas de instrucción con autobombas, herramientas, maquinaria pesada y técnicas de ataque directo al fuego, con el objetivo de reforzar la preparación del personal ante posibles intervenciones durante los meses de mayor riesgo, ha detallado la UME.
Autobombas, maquinaria pesada y apoyo aéreo
El dispositivo previsto contará también con dos máquinas empujadoras D7R, además de otros medios materiales destinados a prestar apoyo a los dispositivos autonómicos cuando sea necesaria la activación por un incendio forestal.
A estos recursos terrestres se suman las aeronaves del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra, que actuarán bajo mando operativo de la propia Unidad Militar de Emergencias, en caso de ser necesario.
El objetivo de estos ejercicios es garantizar la formación continua y la preparación constante de los efectivos de la UME para cualquier intervención, en este caso centrada en el control y extinción de incendios, ha precisado la UME, que recuerda que los incendios del pasado verano pusieron de manifiesto la capacidad de despliegue, respuesta y adaptación de sus unidades repartidas por el territorio nacional, así como del resto de las Fuerzas Armadas.
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