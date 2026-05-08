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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El caso de las dos hermanas con discapacidad amenazadas por la burocracia del ingreso mínimo vital; el acuerdo que pone fin a la huelga de gruistas en Córdoba y la conmoción en Baena por la muerte del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva centran la actualidad de la jornada

Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, preside el Pleno extraordinario. En el Salón de Plenos. Gruistas manifestándose

Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, preside el Pleno extraordinario. En el Salón de Plenos. Gruistas manifestándose / Manuel Murillo / COR

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El caso de dos hermanas con discapacidad en Córdoba amenazadas con perder su vivienda por los obstáculos burocráticos del ingreso mínimo vital, es el tema que abre nuestro boletín de este viernes 8 de mayo. También te contamos el final de la huelga de los gruistas tras 72 días de paro, después del acuerdo alcanzado entre trabajadores y patronal. Además, la conmoción en Baena por la muerte del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva tras una colisión durante la persecución de una narcolancha. En Diario CÓRDOBA hemos hablado con antiguos compañeros, que lo recuerdan como “una gran persona” y un profesional muy querido.

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