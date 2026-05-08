La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El caso de las dos hermanas con discapacidad amenazadas por la burocracia del ingreso mínimo vital; el acuerdo que pone fin a la huelga de gruistas en Córdoba y la conmoción en Baena por la muerte del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva centran la actualidad de la jornada
El caso de dos hermanas con discapacidad en Córdoba amenazadas con perder su vivienda por los obstáculos burocráticos del ingreso mínimo vital, es el tema que abre nuestro boletín de este viernes 8 de mayo. También te contamos el final de la huelga de los gruistas tras 72 días de paro, después del acuerdo alcanzado entre trabajadores y patronal. Además, la conmoción en Baena por la muerte del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva tras una colisión durante la persecución de una narcolancha. En Diario CÓRDOBA hemos hablado con antiguos compañeros, que lo recuerdan como “una gran persona” y un profesional muy querido.
- La barrera invisible de la administración: el caso del ingreso mínimo que amenaza con dejar sin vivienda a dos hermanas con discapacidad
- Finaliza la huelga de los gruistas en Córdoba: trabajadores y patronal llegan a un acuerdo tras 72 días de paro
- El capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva estuvo destinado en Baena: "Era una gran persona, un compañero más"
Además, destacamos estas otras noticias:
Sucesos
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Nuestra Selección
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Córdoba ciudad
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Provincia
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