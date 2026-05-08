El caso de dos hermanas con discapacidad en Córdoba amenazadas con perder su vivienda por los obstáculos burocráticos del ingreso mínimo vital, es el tema que abre nuestro boletín de este viernes 8 de mayo. También te contamos el final de la huelga de los gruistas tras 72 días de paro, después del acuerdo alcanzado entre trabajadores y patronal. Además, la conmoción en Baena por la muerte del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva tras una colisión durante la persecución de una narcolancha. En Diario CÓRDOBA hemos hablado con antiguos compañeros, que lo recuerdan como “una gran persona” y un profesional muy querido.

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