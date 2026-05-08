Las oportunidades de empleo público, con más de 44.000 plazas que se convocarán este año y que ofrecen nuevas opciones laborales para miles de cordobeses, es el titular que abre nuestro boletín de este viernes 8 de mayo. También analizamos cómo la hostelería de Córdoba tendrá que adaptar horarios, turnos de trabajo e incluso el uso de terrazas ante los episodios de calor extremo previstos por la nueva normativa climática. Además, un experto de la Universidad de Córdoba aclara las claves del hantavirus tras el brote detectado y lanza un mensaje de tranquilidad: “No es comparable al covid”.

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