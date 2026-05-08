La actualidad del viernes 8 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las más de 44.000 plazas de empleo público previstas en Córdoba este año; los cambios que afrontará la hostelería cordobesa ante el calor extremo y el análisis de un experto de la Universidad de Córdoba sobre el hantavirus centran la actualidad de la jornada
Las oportunidades de empleo público, con más de 44.000 plazas que se convocarán este año y que ofrecen nuevas opciones laborales para miles de cordobeses, es el titular que abre nuestro boletín de este viernes 8 de mayo. También analizamos cómo la hostelería de Córdoba tendrá que adaptar horarios, turnos de trabajo e incluso el uso de terrazas ante los episodios de calor extremo previstos por la nueva normativa climática. Además, un experto de la Universidad de Córdoba aclara las claves del hantavirus tras el brote detectado y lanza un mensaje de tranquilidad: “No es comparable al covid”.
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
- Un experto de la Universidad de Córdoba explica el hantavirus: «No es comparable al covid, lo normal es que se quede en pocos casos»
Además, destacamos estas otras noticias:
Elecciones andaluzas: 17-M
- ENTREVISTA | Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía y coordinador federal de IU: «Andalucía, la sanidad y los servicios públicos no aguantan un tercer mandato del PP»
- ANÁLISIS | Elecciones en Andalucía: El atractivo de la obra pública
- CRÓNICA DEL DEBATE PROVINCIAL | Cuatro candidatos, tres bloques y una bronca: Córdoba ensaya en Canal Sur el choque andaluz del 17M
Fiesta de los Patios
- San Lorenzo, una ruta variada, cómoda y con muchos premios
- La exposición 'Córdoba es patio' recorre la historia de esta fiesta y rinde homenaje a los cuidadores
Córdoba ciudad
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela por 50 años
- Urbanismo da el paso definitivo para conectar el polígono de Las Quemadas en Córdoba con la autovía A-4
- La Feria de Córdoba vive un 'boom' de reservas para comer, con días clave ya completos: "Ha sido una locura"
- Comienza la venta de entradas para la Feria Taurina de Córdoba 2026: consulta el precio de las localidades
- A punto de empezar la obra que duplicará los carriles de la calle Sierra Nevada, en Las Palmeras, y aliviará el tráfico de la zona
Sucesos y Tribunales
- Un hombre de 80 años, herido tras ser arrollado por un coche de caballos en la Judería
- Herido grave en un desguace de Córdoba tras pasar más de una hora atrapado bajo un camión
- La defensa del capitán encausado por la muerte de dos militares en Cerro Muriano pide su absolución
Provincia
- Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
- Rute, Doña Mencía y Priego, en el podio: ya se conocen los ganadores del concurso de patios de la Subbética
Cultura
- Niño de Elche, artista: "Del niño que fui queda la impertinencia y la idea utópica del flamenco como un juego"
- AGENDA | De Patios, Maldita Nerea y Verbena de la Paloma: así se presenta la oferta de ocio en Córdoba para el primer finde del Mayo Festivo
Deportes
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
- Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores
- Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba