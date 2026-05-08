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La actualidad del viernes 8 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las más de 44.000 plazas de empleo público previstas en Córdoba este año; los cambios que afrontará la hostelería cordobesa ante el calor extremo y el análisis de un experto de la Universidad de Córdoba sobre el hantavirus centran la actualidad de la jornada

El personal de salud que regresa del crucero MV Hondius, es visto en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras personas que usan trajes de materiales peligrosos reciben una ayuda en una ambulancia el 6 de mayo de 2026.

El personal de salud que regresa del crucero MV Hondius, es visto en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras personas que usan trajes de materiales peligrosos reciben una ayuda en una ambulancia el 6 de mayo de 2026. / AFP

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las oportunidades de empleo público, con más de 44.000 plazas que se convocarán este año y que ofrecen nuevas opciones laborales para miles de cordobeses, es el titular que abre nuestro boletín de este viernes 8 de mayo. También analizamos cómo la hostelería de Córdoba tendrá que adaptar horarios, turnos de trabajo e incluso el uso de terrazas ante los episodios de calor extremo previstos por la nueva normativa climática. Además, un experto de la Universidad de Córdoba aclara las claves del hantavirus tras el brote detectado y lanza un mensaje de tranquilidad: “No es comparable al covid”.

Además, destacamos estas otras noticias:

Elecciones andaluzas: 17-M

Fiesta de los Patios

Córdoba ciudad

Sucesos y Tribunales

Provincia

Cultura

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Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

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Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 8 de mayo de 2026

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