Estos son los mejores lugares para ver el eclipse solar de 2026 en la provincia Córdoba

Córdoba y el resto de España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del siglo el 12 de agosto de 2026. El eclipse solar (parcial en la provincia) comenzará a las 19.41 horas y alcanzará su máximo a las 20.37 horas horas, con una magnitud de 0,96, lo que significa que casi la totalidad del disco solar quedará oculta.

Para disfrutarlo al máximo, la clave está en elegir bien el lugar: necesitarás un horizonte completamente despejado hacia el oeste, ya que el eclipse ocurre durante el atardecer. La provincia de Córdoba cuenta con una ventaja excepcional, ya que alberga zonas de altitud, con cielos limpios, e incluso certificadas por la Fundación Starlight.

Te contamos dónde situarte para no perderte ni un instante del espectáculo.

Zonas de Córdoba donde ver el eclipse

Sierra Morena

Sierra Morena es, sin duda, uno de los marcos más privilegiados de la provincia para observar el eclipse. Sus cumbres ofrecen altitud, amplitud de horizonte y una calidad atmosférica excepcional, con más del 60% de sus noches despejadas y una contaminación lumínica prácticamente inexistente.

No en vano, hace años que Sierra Morena cuenta con la certificación como Reserva Starlight y Destino Starlight desde 2018, siendo la mayor zona certificada a nivel mundial, con la nota más alta otorgada jamás por la dundación. En agosto, el cielo despejado está casi garantizado, lo que convierte a estos enclaves en los favoritos de los astrónomos y aficionados. En la provincia, ocho municipios forman parte de la mancomunidad de Sierra Morena: Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

Cielo del Startlight Sierra Morena. / Córdoba

Los Pedroches

Al norte de la provincia, la comarca de Los Pedroches fue declarada Reserva Starlight en diciembre de 2016, convirtiéndose en la décima zona del mundo reconocida por la calidad de su cielo nocturno. Sus 17 municipios disponen de enclaves perfectos para la observación astronómica: parques periurbanos, ermitas y parajes naturales alejados de la contaminación lumínica.

Durante el eclipse de agosto de 2026, la baja contaminación lumínica y la limpieza atmosférica de Los Pedroches harán que la oscurecimiento del sol sea aún más dramático y visible. El horizonte llano y amplio de gran parte de la comarca es además especialmente favorable para seguir el fenómeno al atardecer.

Cardeña, Conquista, Villanueva de Córdoba, El Guijo, Santa Eufemia, El Viso, Villaralto, Alcaracejos, Torrecampo, Añora, Pozoblanco, Pedroche, Dos Torres, Hinojosa del Duque, Fuente la Lancha, Villanueva del Duque y Belalcázar pueden ser lugares ideales para seguir el eclipse.

Monte Malagón, en Belalcázar. / Córdoba

La Subbética

La comarca de la Subbética cuenta también con certificación Starlight, gracias a enclaves de referencia para la observación astronómica distribuidos por sus municipios: Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute, Zuheros.

Algunos de los mejores puntos para la observación astronómica según la mancomunidad son:

Polje de la Nava (Sierra de Cabra).

Llano del Moro (Zuheros).

Mirador Poblado de Algar (Carcabuey).

Las Lagunillas y Casas Fuente Barea (Priego de Córdoba).

Paraje El Lanchar (Rute).

Las Calderonas (Palenciana).

Navas del Selpillar (Lucena).

Fuente Morellana (Luque).

Área recreativa El Castillejo (Carcabuey).

Dónde ver el eclipse en Córdoba capital

Para los vecinos de la ciudad, también es posible disfrutar del eclipse. La recomendación es buscar zonas elevadas que no tengan obstáculos hacia el oeste: edificios altos, árboles y cerros pueden tapar el sol en el momento crítico, cuando estará a tan solo 6,6 grados sobre el horizonte.

Parques en altura, miradores urbanos y zonas de extrarradio con visión abierta al oeste son las mejores opciones dentro de la capital.