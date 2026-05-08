SalmorejoTech reúne en Córdoba a más de 400 asistentes en torno al software libre y la inteligencia artificial

Córdoba vuelve a mirar al futuro tecnológico. La Universidad de Córdoba celebra este viernes la 7ª edición de SalmorejoTech, un congreso que sitúa a la ciudad como punto de encuentro para estudiantes, profesionales, empresas y especialistas del sector digital. La cita, organizada por el Aula de Software Libre de la UCO, reúne en el Rectorado a más de 400 asistentes en una jornada dedicada a la innovación, el conocimiento compartido y el desarrollo de soluciones de código abierto.

El encuentro, coordinado por el profesor Antonio Arauzo desde el Aula de Software Libre, se ha consolidado como una de las principales citas tecnológicas de la provincia. Su objetivo es favorecer el intercambio de experiencias entre la comunidad universitaria, antiguos estudiantes de la UCO y empresas vinculadas al ámbito de la tecnología, el software libre y la transformación digital.

Quince ponencias sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y software libre

A lo largo de la jornada, SalmorejoTech 2026 contempla un total de 15 ponencias centradas en algunas de las áreas con mayor proyección del sector tecnológico. Entre los temas previstos figuran el desarrollo de software orientado al usuario, la arquitectura lógica, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el emprendimiento y la psicología aplicada a las nuevas tecnologías.

El programa incluye contenidos sobre Linux, análisis del comportamiento de usuarios en aplicaciones digitales, tendencias actuales en inteligencia artificial aplicada a la industria, seguridad digital y experiencias de emprendimiento tecnológico nacidas en Andalucía con proyección internacional.

Talento joven de la UCO y conexión con el sector digital

Coordinado por Darío Martínez, el evento mantiene su apuesta por impulsar el talento joven surgido del Aula de Software Libre y de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. En esta edición, el programa ha sido diseñado por la comunidad estudiantil y cuenta de nuevo con la participación de egresados de la Universidad de Córdoba que actualmente desarrollan su actividad profesional en distintos ámbitos del sector tecnológico.

La inauguración oficial tuvo lugar este jueves en el Palacio de Orive, con la asistencia de representantes institucionales y académicos. Entre ellos, el vicerrector en funciones de Transformación Digital y Gestión de Datos de la UCO, Sebastián Ventura; el director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, Manuel Cañas; el director de la Cátedra Plenitas, Cristóbal Romero; la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil; la delegada de Modernización Digital y del Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales; y el General Manager Linux Business Unit of SUSE, Miguel Pérez.