Rosa Rodríguez tilda de "vomitiva" la privatización de la Universidad y la FP andaluzas y promete becas "potentes" y más master públicos

La candidata cordobesa de la coalición de izquierdas integrada en Por Andalucía, Rosa Rodríguez, a las elecciones andaluzas ha calificado este viernes de "vomitiva" la privatización que, a su juicio, ha llevado a cabo el Partido Popular de Juanma Moreno en las universidades andaluzas y la Formación Profesional (FP), y ha prometido que de ganar las elecciones andaluzas del 17M su formación garantizará el acceso a una educación pública, gratuita y suficiente en la educación superior de Andalucía. La candidata de izquierdas ha acusado a los populares de querer hacer negocio con la educación y de haber hecho que la FP mantenga "a duras penas" la oferta pública en "especialidades tradicionales", mientras que las nuevas titulaciones, las más tecnológicas e innovadoras "las ha puesto en manos de empresas privadas". La candidata lamenta que esto haya obligado a las familias trabajadoras que quieren que sus hijos accedan a esos grados de FP tengan que hipotecarse o tengan que pedir un préstamo de entre 4.000 y 6.000 euros por curso.

"Frente a esto nosotros lo que proponemos es una reversión absoluta de la privatización, plazas públicas para atender a la demanda real de los jóvenes y de las jóvenes, y la puesta en marcha de ciclos formativos relacionados con el empleo verde y con la economía circular, además de una FP dual de calidad y que garantice el acceso de igualdad de condiciones a todas las personas que quieran acceder a esas titulaciones".

Rosa María Rodríguez durante una visita al CEIP López Diéguez. / CÓRDOBA

Universidad "deteriorada"

En cuanto a la Universidad, la candidata cordobesa de Por Andalucía en los últimos años ha dicho que estamos asistiendo a "un deterioro estructural" de la misma, que está causado fundamentalmente por "la infrafinanciación, por la precarización de las condiciones del personal docente e investigador y por la privatización una vez más exacerbada de las universidades". Además, Rosa Rodríguez ha recordado que durante el último mandato del Partido Popular han sido cuatro las universidades privadas que han aterrizado en Andalucía, "desatendiendo completamente las universidades públicas que están en un estado de infrafinanciación".

En este sentido, la candidata ha dicho que este año el presupuesto ha crecido solo un 3%, y que la subida va a ser absorbida casi en su totalidad por la subida salarial del personal docente e investigador impulsada por el Gobierno de España y por el aumento de los precios de los suministros. "Todo esto está dando lugar ya a una situación insoportable de precariedad del personal docente e investigador", ha asegurado.

Propuestas de Por Andalucía

Por último, la cabeza de lista de Por Andalucía en Córdoba ha planteado las propuestas de la coalición en materia educativa, que pasan por revertir la privatización y ofertar más plazas en los máster públicos, "a los que se pueda acceder sin tener que endeudarte", ya que su precio oscila entre los 6.000 y los 8.000 euros. Además, se comprometen a establecer un sistema de becas "potente que no solamente de cobertura a lo que es la matrícula, sino que cubra también todos los gastos que tienen que ver con la formación universitaria, como pueden ser alojamiento o transporte".