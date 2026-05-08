Una rifa benéfica busca salvar la iglesia de Los Trinitarios de Córdoba del deterioro por goteras y desprendimientos

La conservación de uno de los templos más emblemáticos de Córdoba se juega también en una papeleta de dos euros. La iglesia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio, conocida popularmente como Los Trinitarios, ha puesto en marcha una campaña de recaudación para frenar el deterioro que sufre el inmueble por filtraciones, humedades, grietas y desprendimientos.

La iniciativa incluye un singular sorteo benéfico con el que se pretende recaudar fondos para acometer distintas actuaciones urgentes en el templo. El premio será una estancia de seis noches para cuatro personas en el Camping Los Villares Sierra de Córdoba.

La campaña busca reunir recursos para reparar las cubiertas y el tejado, realizar trabajos de pintura, arreglar bancos, mejorar instalaciones, eliminar humedades en capillas, actuar sobre grietas y reparar daños en la fachada, especialmente en la portada situada en la plaza del Cristo de Gracia.

Un templo del siglo XVII afectado por goteras y desprendimientos

El templo cordobés, que data del siglo XVII, no es objeto de una intervención en profundidad desde hace 35 años, tiempo tras el cual las condiciones meteorológicas, particularmente los trenes de borrascas de los dos últimos años, han dañado sensiblemente las cubiertas y el tejado del edificio principal y los anexos, originando goteras, filtraciones, algún desprendimiento y manchas de humedad que incluso amenazan capillas como las de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, El Señor de Córdoba, y la del también muy venerado Santísimo Cristo de Gracia, aumentando por otro lado grietas que van apareciendo en el histórico inmueble.

La caída de elementos del retablo principal (que precisa al menos unas urgentes tareas de fijación y limpieza dejando para más adelante su costosa restauración), y actuar sobre la fachada para evitar desprendimientos, así como trabajos generales de pintura y otros de consolidación de las tallas en piedra o de emblemáticas imágenes del siglo XVI y XVII son algunas otras de las intervenciones precisas. Todo ello con unos presupuestos a los que la parroquia no puede hacer frente pese a las ayudas que está recibiendo de la Diputación de Córdoba y del Obispado, y con proyectos encima de la mesa, entre otros, que rondan los 90.000 euros para la reparación del tejado que frene las humedades, 19.000 euros para remozar los antiguos bancos o 20.000 euros para sustituir y eliminar el riesgo del anacrónico cableado de la instalación eléctrica, informa el padre Manuel García López, párroco de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio.

Jesús Antón (Alseda Asesores SL), el sacerdote Manuel García y Valeriano Cassani (Camping Los Villares) en la iglesia de Los Trinitarios. / CÓRDOBA

“Toda ayuda es bienvenida, porque hablamos de mucho más que un templo”, ha afirmado el párroco trinitario, que subraya el valor de la iglesia como referente patrimonial, histórico, religioso y ciudadano para esta zona de Córdoba.

Papeletas, Bizum y donaciones para colaborar

Las papeletas del sorteo benéfico tienen un precio de dos euros. El número ganador se conocerá el 28 de junio de 2026 y coincidirá con el número premiado en el sorteo de la ONCE de ese día.

Los boletos pueden adquirirse en el propio Camping Los Villares Sierra de Córdoba, en la parroquia y en establecimientos colaboradores del entorno, entre ellos la oficina de Alseda Asesores de Seguros SL-Helvetia en María Auxiliadora 12. También colaboran en la iniciativa La Ballena, Azulejos y Baños.

Además del sorteo, la parroquia acepta donaciones directas en la cuenta del Banco Santander ES15 0075 3125 1006 0551 8001 y a través de Bizum, con el código 13225. Manuel García recuerda que la parroquia puede emitir certificados de donación para que las aportaciones puedan desgravarse ante Hacienda.