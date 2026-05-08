El PSOE de Córdoba presenta a CECO el programa económico de Montero para Andalucía

La cabeza de lista por el PSOE de Córdoba para las elecciones del 17 de mayo, Silvia Mellado, ha trasladado a la dirección de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) el modelo económico que aplicará María Jesús Montero tras los comicios autonómicos desde la Junta de Andalucía, un programa que pasa por instaurar en la comunidad “el mismo crecimiento económico y dinamismo empresarial que el Gobierno de España ha conseguido con sus políticas en los últimos años”, y que viene a dar al sector “además de estabilidad, confianza y nuevas herramientas para progresar y conquistar mercados”.

En la atención a medios junto al presidente de la patronal, Antonio Díaz, con motivo del encuentro, Mellado ha respondido a la CECO que la “estabilidad que reclaman la tendrán con María Jesús Montero, pero también tendrán mucho más, porque el programa económico combina la atracción de nuevas inversiones con orientación estratégica, para que administración y empresarios, en coordinación, decidamos qué inversiones y en qué sectores las necesita Andalucía, además de una fiscalidad progresiva basada en la equidad, la justicia social y la suficiencia financiera y, por último, avanzar en los derechos laborales que tanto bien están haciendo en el diálogo social entre patronal y sindicatos”.

El ejemplo de la BLET

Mellado ha puesto a la Base Logística del Ejército de Tierra como el motor tractor del empleo en la provincia, un proyecto con sello socialista implantado en la provincia por el Gobierno de España que conlleva 500 millones de inversión y la creación de 4.000 puestos de empleo directos e indirectos. La socialista, además, se ha comprometido a que el Gobierno de María Jesús Montero dará respuesta a una de las principales reclamaciones de los empresarios, como es saldar los incumplimientos en infraestructuras de la provincia para la instalación de nuevas empresas o para mejorar la conectividad y el mercado interior.

Así, ha comentado que Montero “ya ha dejado en el Gobierno de España los mimbres puestos para que el refuerzo energético en el Norte de la provincia sea una realidad antes de 2030, con una primera inversión estatal ya encarrilada de 115 millones de euros en el Guadiato y Los Pedroches para acometer la construcción de dos nuevas subestaciones eléctricas necesarias para el mallado de la red eléctrica, lo que permitirá la instalación de nuevas empresas”.

Reunión de Silvia Mellado y la candidatura del PSOE en CECO. / CÓRDOBA

Dos autovías pendientes

Además, Mellado ha aseverado que “las dos autovías que Moreno Bonilla y el Gobierno del PP le debe a Córdoba, como son la autovía del Olivar y la conversión de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno, de las que ha construido 0 kilómetros en 8 años, las hará el PSOE, porque no es de justicia que no demos respuesta a cientos de medianas y pequeñas empresas que denuncian la falta de conexión por autovía entre Córdoba y Jaén, las dos únicas provincias andaluzas sin este enlace por carretera, con lo que ello supone para el transporte de mercancías y productos a mercados externos”.

Crear el Instituto Andaluz de las Finanzas

La candidata por el PSOE ha apuntado otras medidas como la creación del Instituto Andaluz de Finanzas como instrumento público de financiación para proyectos estratégicos de reindustrialización, transición ecológica y digitalización, lo que permitirá movilizar recursos hacia sectores prioritarios y corregir fallos de mercado en el acceso al crédito. “Con el Plan de Nueva Modernización de Andalucía que planteamos, se concentrará la inversión pública, política industrial y fondos europeos con objetivos medibles en empleo, innovación y cohesión social”, ha concluido Mellado, que ha remarcado la idea de María Jesús Montero para fortalecer y amarrar el arraigo territorial de las empresas y acabar con el dumping fiscal.

Sistema de condicionalidad social

“Estableceremos un sistema de condicionalidad social en las ayudas públicas, de manera que cualquier empresa que reciba financiación o apoyo de la Junta de Andalucía deba cumplir criterios claros de: empleo digno; igualdad de género; sostenibilidad ambiental y arraigo territorial”, ha añadido Mellado, iniciativa con lo que se pretende garantizar que ninguna empresa beneficiaria de ayudas públicas pueda deslocalizar su actividad, evitando que los recursos públicos financien procesos de cierre o traslado que destruyan empleo en Andalucía.

Por su parte, el presidente de la CECO, Antonio Díaz, ha agradecido el encuentro con los cuatro primeros candidatos de la plancha socialista para el 17-M en el que la dirección empresarial ha conocido de primera mano el programa de gobierno de María Jesús Montero y los planteamientos socialistas de cara al desarrollo empresarial de la provincia y la comunidad. Asimismo, han trasladado a Silvia Mellado, Esteban Morales, Victoria Fernández y Mariano Poyato un documento con las propuestas transversales realizado por las federaciones provinciales de la Confederación Empresarial andaluza con sus demandas y reivindicaciones